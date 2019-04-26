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16:16 26 Nisan 2019
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    Cihangir İslam

    Cihangir İslam: Demirtaş, Erdem ve Cumhuriyet çalışanları hakkındaki mahkeme kararları kamu vicdanını kanatıyor

    © AA /
    Türkiye
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    Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ve eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarının kamu vicdanını kanattığını söyledi.

    Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Saadet Partili İslam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara Çubuk'taki asker cenazesinde yapılan saldırının organize bir olay olduğunu belirtti.

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    © AA / Murat Anıl
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    İslam, bu yönde kuvvetli emareler bulunması nedeniyle menfur saldırının detaylarıyla aydınlatılmasının hem hukuki hem de siyasi açıdan hayati önem taşıdığını söyledi.

    "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na iftiraya varan karalamalar, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yöneltilen tehditler, partilerinin Elmadağ belediye başkan adayının baskı altına alınması ve seçim arifesinde adaylıktan el çektirilmesi, HDP'ye, Kürt seçmenlere karşı kullanılan düşmanlaştırıcı dil" gibi benzer örneklerin seçim kampanyası sürecinde yaşandığını ifade eden İslam, 'kirli siyasi dilden' kurtulmak gerektiğini belirtti.

    '28 ŞUBAT HÂLÂ DEVAM EDİYOR'

    Kars Valiliği önünde sabah gerçekleştirilen 23 Nisan bayramı kutlama töreni için tören alanına gelen Kars Belediye Eş Başkanı Bilgen ile 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut arasında tokalaşma yüzünden kriz yaşandı.
    © Fotoğraf : Twitter/Kars Güncel
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    Kars'taki 23 Nisan kutlamalarında bir generalin, Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in elini sıkmadığını dile getiren İslam, bu durumun 28 Şubat'ın hala devam ettiğini gösterdiğini kaydetti. İslam, "Ayhan Bilgen'in maruz kaldığı bu tutum, millet iradesini hedef alan bir davranış biçiminin yansımasıdır" dedi.

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava ile eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında açılan davaları da anımsatan İslam, "Sayın Selahattin Demirtaş, Eren Erdem ve eski Cumhuriyet gazetesi çalışanları hakkındaki mahkeme kararlarına da şahit olduk. Bütün bu kararların kamu vicdanını kanattığı kanaatindeyiz" diye konuştu. 

    YSK'NIN KARARINA TEPKİ

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    © AA / Raşit Aydoğan
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    İslam, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi kararını da eleştirdi.

    İslam, "YSK'nın aldığı bu karar, bundan sonra yürütme erkine istediği kişinin seçilme hakkını elinden almasının yolunu açmıştır" ifadesini kullandı. 

    Seçim takvimi başladığından itibaren TBMM'nin fiilen kapalı, çalışamaz durumda olduğunu anlatan İslam, TBMM'nin çalıştırılmamasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

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    Etiketler:
    Cumhuriyet gazetesi, Selahattin Demirtaş, Ayhan Bilgen, YSK, KHK, HDP, CHP, Saadet Partisi, Eren Erdem
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