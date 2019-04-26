Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 3 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Otosansit Sanayi Sitesi içerisinde faaliyet gösteren sentetik iplik boyama fabrikasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Atölyede daha sonra yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Habertürk'ün aktardığına göre 3 işçi yaşamını yitirdi, 2 işçi yaralandı.
#SONDAKİKA Bursa'da fabrikada patlama: 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı https://t.co/CXutL6BQqp pic.twitter.com/7Foz1CBVFN— Habertürk (@Haberturk) 26 апреля 2019 г.
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