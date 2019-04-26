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17:47 26 Nisan 2019
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    Ankara tren kazası

    9 kişinin öldüğü YHT kazasının nedeni teftiş raporunda

    © REUTERS / Tumay Berkin
    Türkiye
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    Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin teftiş kurulu raporu tamamlandı. Raporda kazanın nedeni olarak görevlinin makası tanzim etmeyi unutması gösterildi. Kazadan iki ay önce işbaşı yapan görevliye yeterli eğitim verilmediği de raporda yer aldı.

    Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Teftiş Kurulunun Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin raporu tamamlandı.

    Ankara'da yüksek hızlı tren üst geçide çarptı
    © Fotoğraf : AA
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    TCDD tarafından başlatılan idari soruşturma kapsamında hazırlanıp soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığ'ına gönderilen raporda, kazanın, tren teşkil memuru (makasçı) Osman Yıldırım'ın, Ankara-Konya seferini yapmak üzere YHT Gar 11 yolunda hazır bulunan trenin sevkini Hat 1 yolundan yapması gerekirken Hat 2 yolunu Hat 1'e bağlayan 'M74' numaralı makası tanzim etmeyi unutması ve bunun sonucu trenin Hat 2 yolundan gitmesi nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

    Yüksek hızlı tren trafiğini düzenleme yetkisi verilen YHT 8. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı trafik işletme emirlerinde, trenlerin Ankara Garı-Esenkent yönünde Hat 1'i, Esenkent-Ankara Garı yönünde ise Hat 2'yi kullanacaklarının bildirildiği vurgulanan raporda, yüksek hızlı trenlerin yolun kapanması dışında Hat 1'den seyretmesi gerektiğini bilen, kazada hayatını kaybeden makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, bu durumu sorgulamayıp yanlış hattan giden treni durdurmamalarının da kazanın ikinci nedeni olduğu bildirildi.

    Raporda, "Kazanın, YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, trenin Hat 1'den gitmesi gerekirken Hat 2 yolundan seyrine devam etmesini sorgulamamaları, yanlış hattan giden treni durdurmamalarından kaynaklandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

    YETERLİ EĞİTİM VERİLMEMİŞ

    Tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın geçici görevle Ankara YHT Garı'nda 20 Ekim 2018'de işbaşı yaptığı belirtilen raporda, şu tespitlere yer verildi: 

    Ankara'da tren kazası
    © REUTERS / Tumay Berkin
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    "YHT Ankara Gar Müdürlüğü'nce, Osman Yıldırım'a TCDD İşyerleri İşbaşı ve İntibak Eğitimleri Yönergesi ve Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü Personelinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına Dair 553 numaralı genel emir kapsamında tam olarak eğitim verilmediği, eğitime ilişkin tutulması gereken kayıt ve belgelerin de tutulmadığı, aynı zamanda Yıldırım'a TCDD Modernizasyon Dairesi Başkanlığı'nın 6 Ağustos 2018 tarihli emrinde belirtildiği şekilde M74 numaralı butonlu makas tertibatının kullanılmasına yönelik eğitim verilmesi ve bu durumun belgelendirilmesi gerekirken böyle bir belgenin de tutulmadığı..." 

    Raporda, YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna, Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey ve hareket memuru Sinan Yavuz'un da kusurlu oldukları belirtildi.

    'OSMAN YILDIRIM MESLEKTEN MEN EDİLMELİ'

    Ankara'da tren kazası
    © REUTERS / Tumay Berkin
    Ankara'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı
    Tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın, asli kusurlu olarak disiplin yönünden meslekten men edilmesi gerektiği belirtilen raporda, Trafik ve İstasyon Yönetimi Servis Müdürlüğü Personelinin Görev Yetki ve Sorumluluklarına dair talimatlara uymayan hareket memuru Sinan Yavuz'a kınama; trene sevk emrini GSM-R telefonundan iletmesi gerekirken dahili telefondan konuşan YHT 8. Bölge Müdürlüğü Trafik Yönetim Merkezi'nde görevli trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey'e uyarma cezaları verilmesi öngörüldü.

    Raporda, ilave önlemler almadan seferlere hemen geçilmesine neden olan YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner ile Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna'a kınama, makasçı Osman Yıldırım'a 5 gün yerine sadece bir gün işbaşı eğitimi veren, bu eğitime ilişkin tutulması gereken kayıt ve belgeleri tanzim etmeyen, ayrıca yeteri kadar tren teşkil memurunun görevlendirilmesi emirlerine rağmen sadece bir tren teşkil memuru görevlendiren Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz'a da kınama cezası verilmesi gerektiği bildirildi. 

    Raporun savcılığın yanı sıra Ulaştırma Bakanlığına da gönderildiği, Bakanlık müfettişlerinin de ayrı rapor hazırlayacağı, savcılığın bu raporun hazırlanmasının ardından bilirkişi raporu isteyeceği kaydedildi.

    3 KİŞİ TUTUKLU

    Bu arada, Ankara-Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol için bulunan kılavuz trenin, 13 Aralık 2018'de çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. 

    Soruşturma kapsamında makasçı Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve kontrolör Emin Ercan Erbey tutuklu bulunuyor.

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    Etiketler:
    Rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, YHT, Tren kazası, Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)
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