9 kişinin öldüğü YHT kazasının nedeni teftiş raporunda

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Teftiş Kurulunun Ankara'da 13 Aralık 2018'de 9 kişinin hayatını kaybettiği, 93 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren (YHT) kazasına ilişkin raporu tamamlandı.
Yüksek hızlı tren trafiğini düzenleme yetkisi verilen YHT 8. Bölge Müdürlüğü'nün yayımladığı trafik işletme emirlerinde, trenlerin Ankara Garı-Esenkent yönünde Hat 1'i, Esenkent-Ankara Garı yönünde ise Hat 2'yi kullanacaklarının bildirildiği vurgulanan raporda, yüksek hızlı trenlerin yolun kapanması dışında Hat 1'den seyretmesi gerektiğini bilen, kazada hayatını kaybeden makinistler Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, bu durumu sorgulamayıp yanlış hattan giden treni durdurmamalarının da kazanın ikinci nedeni olduğu bildirildi.
Raporda, "Kazanın, YHT makinistleri Adem Yaşar ve Hulusi Böler'in, trenin Hat 1'den gitmesi gerekirken Hat 2 yolundan seyrine devam etmesini sorgulamamaları, yanlış hattan giden treni durdurmamalarından kaynaklandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.
YETERLİ EĞİTİM VERİLMEMİŞ
Tren teşkil memuru Osman Yıldırım'ın geçici görevle Ankara YHT Garı'nda 20 Ekim 2018'de işbaşı yaptığı belirtilen raporda, şu tespitlere yer verildi:
Raporda, YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna, Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz, trafik kontrolörü Emin Ercan Erbey ve hareket memuru Sinan Yavuz'un da kusurlu oldukları belirtildi.
'OSMAN YILDIRIM MESLEKTEN MEN EDİLMELİ'
Raporda, ilave önlemler almadan seferlere hemen geçilmesine neden olan YHT 8. Bölge Müdürü Duran Yaman, Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdürü Ünal Sayıner ile Trafik ve İstasyon Yönetimi Müdür Yardımcısı Ergün Tuna'a kınama, makasçı Osman Yıldırım'a 5 gün yerine sadece bir gün işbaşı eğitimi veren, bu eğitime ilişkin tutulması gereken kayıt ve belgeleri tanzim etmeyen, ayrıca yeteri kadar tren teşkil memurunun görevlendirilmesi emirlerine rağmen sadece bir tren teşkil memuru görevlendiren Ankara YHT Gar Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz'a da kınama cezası verilmesi gerektiği bildirildi.
Raporun savcılığın yanı sıra Ulaştırma Bakanlığına da gönderildiği, Bakanlık müfettişlerinin de ayrı rapor hazırlayacağı, savcılığın bu raporun hazırlanmasının ardından bilirkişi raporu isteyeceği kaydedildi.
3 KİŞİ TUTUKLU
Bu arada, Ankara-Konya seferini yapan YHT ile raylarda kontrol için bulunan kılavuz trenin, 13 Aralık 2018'de çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında makasçı Osman Yıldırım, hareket memuru Sinan Yavuz ve kontrolör Emin Ercan Erbey tutuklu bulunuyor.
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