Buket Aydın'ın Kanal D'deki görevine son verildi

Cumhuriyet'in medyafaresi'nden aktardığı habere göre Aydın'ın yerine Kanal D ana haberi CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin sunacak.
TEPKİ ÇEKEN KAHKAHA
Aydın, seçimlerden önce konuk aldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözlerine gülmesiyle tepkilerin odağındaydı.
Aydın ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine kahkaha attıktan sonra, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.
'BÜLTENİ BEN SUNAVAĞIM' DİYEREK STÜDYOYA GİRMEYE ÇALIŞTI
Öte yandan, Odatv'nin edindiği bilgiye göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştı. Ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)