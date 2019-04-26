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20:56 26 Nisan 2019
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    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi

    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi

    © AA /
    Türkiye
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    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ardından ilk kez CHP'li belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi
    © AA / Arşiv
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    Toplantı öncesi açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk defa bir araya geldiklerini belirterek, hem parti politikaları hem de büyükşehir belediyelerinde uygulayacakları politikalarla ilgili fikir ve karar birliğine varmak için toplandıklarını söyledi. 

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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kılıçdaroğlu’na gerçekleştirilen saldırı hakkında, “Bu olayın duygusu, düşüncesi yok, kötü bir durum. Genel Başkanımıza yapılan saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir saldırı değil, ülkemize, milletimize, birlik ve beraberliğimize yapılan bir saldırıdır. Bu hassasiyetle ele alınmalıdır. Olayı 9-10 kişinin etrafında döndürerek basitleştirmenin bir anlamı yoktur” diye konuştu.
     
    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de İmamoğlu ile aynı düşünceler içinde olduğunu söyleyerek, “Hem demokrasi adına hem yüce Türk milleti adına bir genel başkana organize bir şekilde saldırılmıştır. Bunu kınıyorum” ifadelerini kullandı.

    BÜYÜKERŞEN: FECİ BİR GÖRÜNTÜYDÜ
     
    Ekrem İmamoğlu
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, saldırı görüntüleri karşısında insanın isyan ettiğini belirterek, “Görüntülerde 3-5 tane jandarmadan başka kimse yoktu. Feci bir görüntüydü. Türkiye’de hukukun ne hale geldiği, disiplinin ne hale geldiği ortada. Çok daha acı tarafı yakalandıktan sonra adamın serbest bırakılması ve büyük marifetler işlemiş gibi el öptürmesi. Demek ki o kalabalık ve o köy çok daha önceden bu işler hazırlanmış” şeklinde konuştu.

    ZEYDAN KARALAR: BÖYLE BİR YÖNETİM BİÇİMİ OLAMAZ
     
    Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sağduyulu her vatandaşın bu saldırı karşısında üzülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili kuşkulanması gerektiğini söyleyerek, “Hepimiz üzüldük, kınadık. Orada Sayın Genelkurmay Başkanı’nın konuşması onların cesaretini kıran değil, sanki cesaret veren bir konuşma oldu, ona da üzüldük. Bu saldırıları kınamak, bu tür insanları cesaretlendirmemek lazım. Türkiye’nin geldiği gerginliği anlatan bir hadise. Aslında Türkiye’ye geçmiş olsun demek lazım. Aslında hukukun verdiği karara müdahale etmemek lazım ama bu ülkede o kadar tezat kararlar veriliyor ki şaşırıyor insan” dedi.
     
    Karalar ayrıca, ”Böyle bir yönetim biçimi olmaz. Bu milletin parası. Belediyelerin çok büyük bir bölümü batağa sürüklenmiş durumda. Ama başarısızlığın bahanesi olmaz. Her şeye rağmen başaracağız” ifadelerini kullandı.
     
    Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da herkesin birbirini kucaklayacağı günlerin yakın olduğunu umduğunu belirterek, “Genel Başkanımızın oraya gidebilmesi ve şehidimize sahip çıkmak kadar doğal bir şey yoktur” diye konuştu. 

    Etiketler:
    31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
    Topluluk kurallarıTartışma
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