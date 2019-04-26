Türk Emniyetinin ilk kadın helikopter pilotu, tarihe geçti

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Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu 27 yaşındaki Erol, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun oldu.

Küçüklüğünden beri pilot olma hayali kuran Komiser Yardımcısı Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 2017 yılında açtığı pilotaj sınavına katıldı.

Sınavda başarılı olan Erol, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu yıl itibarıyla Havacılık Dairesi Başkanlığında pilot olarak görev yapmaya başladı.

Böylece 1981 yılında kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığında ilk kez bir kadın pilot, helikopter kokpitine oturdu.



BİR GÜNLÜK MESAİ

Türk Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olarak tarihe geçen Erol'un bir günlük mesaisi görüntülendi.

© AA / Mesai için her sabah erkenden Gölbaşı'ndaki Havacılık Daire Başkanlığına gelen Erol, ilk olarak ilgili büro amiri tarafından hava durumu ve uçuş güvenliğinin anlatıldığı brifinge katılıyor.

Görevli personelin helikopteri hazırlamasını bekleyen Erol, kendisinin de içinde olduğu uçuş ekibiyle görev öncesi son toplantıyı yaparak gökyüzüne havalanıyor.

Erol, vatandaşların huzur ve güvenliği için yürütülen faaliyetler kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor.

Belli dönemlerde tazeleme eğitimlerine katılan Erol, zaman zaman simülatör cihazında uçuş bilgilerini pekiştiriyor.