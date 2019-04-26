Buket Aydın'dan ilk açıklama: İzne ayrıldım

Kanal D Haber Başkanı ve ana haber bülteni sunucusu Buket Aydın, bu akşam ekrana çıkarılmadı. Aydın'ın yerine CNN Türk'ün haber sunucusu Semiha Şahin Kanal D Ana Haberi sundu.

İnternethaber.com'a açıklama yapan Buket Aydın ise kovulduğunu yalanladı. İzne ayrıldığını söyleyen Aydın, Kanal D'deki görevine devam ettiğini söyledi.

Odatv'de yer alan habere göre Buket Aydın "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ancak kanal güvenliği kendisini zorla dışarı çıkardığı belirtilmişti.

Alınan bilgiye göre Buket Aydın kendini odasına kilitledi. İçeri kimse giremezken Aydın'ın odasının önünde ve stüdyonun girişinde güvenlik görevlisi bekledi.

KUZU: ÜZME KENDİNİ, DÜZELİR

Öte yandan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan eski AK Parti Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhan Kuzu, "Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim. Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum. Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Buket hiç üzme kendini. Düzelir" dedi.

Buket Aydın'ı ve tarafsız haberlerini keyifle izliyorduk.İşine son verildiğini üzülerek öğrendim.Yakından tanıyan ve takip edenlerin çok değer verdiğini biliyorum.

Kemal Bey'i soruları ile sıkıştırdığı için CHP'liler tarafından hedef gösterilmişti.Buket hiç üzme kendini.Düzelir. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) April 26, 2019

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