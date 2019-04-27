DBB Başkanı Mızraklı: Kayyum döneminde 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler, fincan masrafı 92 bin TL

#Temelli: Türkiye’nin bütün krizlerinden çıkabilmesi acil ihtiyaç duyduğu şey Demokrasi İttifakıdır. Bugün tüm demokrasi güçlerini, sivil toplum örgütlerini, sendikaları, tüm muhalefeti Demokrasi İttifakında buluşmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/lf16gXTcVe — HDP (@HDPgenelmerkezi) 26 Nisan 2019

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, 31 Mart seçimlerinde kayyumdan devralınan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Burada vatandaşlara seslenen Temelli “Türkiye’nin bugün acil ihtiyaç duyduğu şey, bütün bu krizlerinden çıkabilmesi için bu OHAL düzeninin sonlanması tecritleştirilmiş ülkenin tecridi kırabilmesi için ülkenin acil ihtiyaç duyduğu şey Demokrasi İttifakı’dır. Bugün tüm demokrasi güçlerini, tüm sivil toplum örgütlerini, sendikaları, toplumsal muhalefetin bütün dinamiklerini, hatta tüm muhalefeti “demokrasi ittifakı”nda buluşmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

​ Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ise kayyım yönetiminin parayı israf ettiğini belirterek “Kayyım döneminde 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler. 92 bin TL’ye kahve fincanı almışlar” dedi.

SELÇUK MIZRAKLI: 1 TON 600 KİLO FISTIKLI KADAYIF YEMİŞLER



Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Temelli ve Buldan’ın ziyareti sırasında bir açıklama yapan Belediye Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, “Kayyım döneminde 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler. 92 bin TL’ye kahve fincanı almışlar” dedi. Mızraklı, “Çok sayıda sorun ve borç var. Talanın fotoğrafını hep beraber izledik. Bizim işimizde zerre kadar talana yer yok. Her şey sizin yüreğiniz kadar saf olacak” dedi. Kayyım döneminde yapılan masraflara dikkat çeken Mızraklı, “Bu kadar borç bıraktılar demek istemiyorum. Dünyadaki herhangi bir denetçi, kurum ve kuruluş gelse ‘evet bunlar doğruyu söylüyorlar’ derler. Kayyım döneminde 1 ton 600 kilo fıstıklı kadayıf yemişler. Yüzlerce kahve fincan takımları göndermişler. Fincanlar 92 bin TL tutuyor. 92 bin TL fincan masrafıyla 460 ailenin bir aylık masrafını karşılayabiliyorsunuz. Yoksul esaslı belediyecilik birinci gündem maddemiz olacak. Her yaş grubuyla önceliklerimiz insan olacak, onun ihtiyaçları temininde çalışacağız” şeklinde konuştu.