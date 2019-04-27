Uzun’un ifadesinden: Emniyet’in gönderdiği 528 kişilik listeyi hazırlayan 5 kişiden 3’ü FETÖ’den tutuklandı

© DHA / DHA Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tutuklandı

'Cumhurbaşkanına hakaret', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne yardım' suçlamasıyla hakkında başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında, tanık ifadeleri dikkate alınarak 'görevde bulunduğu süreçte gerekli işlemleri yapmayarak örgüte yardım etmek' suçlamasıyla tutuklanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun’un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

T24'ten Damla Uğantaş ve Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, “Sosyal medya paylaşımlarının herhangi bir kişi veya kuruma hakaret amacı taşımadığını tersine, bir uyarı niteliğinde olduğunu” savunan Uzun, 15 Temmuz darbe girişiminden 1.5 yıl önce yayımlanan ‘İn’ adlı kitabını da ‘FETÖ üyesi olmadığı’ konusunda kanıt olarak gösterdi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden ve kendisine ‘FETÖ mensubu’ suçlaması yönelten “Eski Ankara Merkez Cinayet Büro Amiri Tamer Topsakal ile Ayten Altınoluk’u tanımadığını” belirten Uzun, Topsakal'ın delil olarak gösterilen ifadesinin 2014 yılına ait olduğuna dikkat çekerek "5 senedir hiçbir şey yapılmamış, 5 sene sonra 'böyle şüphe uyandıracak ifade bulduk, sen ne diyorsun' deniliyor" yorumunda bulundu.

© DHA / DHA Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun tutuklandı

Uzun, 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda hazırlanan listenin 45. sırasında isminin yer aldığını, bu nedenle koruma altında bulunduğunu söyledi. İstihbarat Daire Başkanı olduğu dönemde ‘FETÖ mensubu oldukları’ iddiasıyla kendisine gönderilen 132 kişilik isim listesini araştırmak üzereyken görevden alındığını ifade eden Uzun, İstihbarat Daire Başkanlığı dönemine ilişkin bilgileri de emniyet mensupları ile paylaştı.

Uzun, “O dönem Ankara Emniyet Müdürlüğü herhangi bir çalışma yapmadan, Fethullah Gülen cemaatine mensup olduğunu iddia ettiği 528 kişilik isim listesi gönderdi. Bu listenin arkasında kişilerle ilgili takip, keşif, arşiv incelemesi gibi istihbarat çalışması yoktu. Belirtilen 528 emniyet personeli hakkında teftiş kurulu idari soruşturma başlattı ve bunun üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ikinci bir liste hazırladı. Bu ikinci listede isim sayısı 133’e düştü ancak bir şahsın ismi iki defa yazılmıştı. Buradan bile listenin özensiz bir şekilde hazırlandığı anlaşıldı. Ayrıca belirtmek isterim ki, bu 528 kişilik listenin hazırlanma görevi verildiğini duyduğum 5 komiser yardımcısından birinin FETÖ mensubu olduğu için cezaevindeyken vefat ettiğini, diğer 2’sinin ise halen cezaevinde olduğunu duydum” diye konuştu.