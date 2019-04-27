Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: 25 civarında apartman tahliye edildi

Çatlaklar ve çökme nedeniyle trafiğe kapatılan Orhan Gazi Caddesi'nde polis ekipleri herhangi bir aksaklık yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Boşaltılan binalarda oturan vatandaşların olay yerindeki bekleyişi sürüyor. Kimi vatandaşlar akrabalarının evlerine giderken kimisi ise Şair Fevzi Kutlu Kalkancı İlkokulunda bekliyor. Bazı vatandaşlar evlerine girmek istese de ekipler tehlike nedeniyle izin vermedi.

'BİZ ÜSTÜMÜZE HİÇBİR ŞEY ALMADAN ÇIKTIK'

Evinde çatlaklar oluşan ve bekleyişi süren Emrah Topal, hazırlıksız çıktıklarını belirterek, "Yolların hepsi kapatıldı. İncelemeler yapıldı. Saat 7'den beri bizi çıkartırlar. İki saat sonra gereken açıklamayı yapacağız, dediler. Biz üstümüze hiçbir şey almadan çıktık. Benim 6 yaşında çocuğum var, bekliyoruz." dedi.

Orhan Kazım ise "Ufak bir çatlak vardı. Gittikçe biraz daha büyüdü. Tehlike oluşabilir diye her tarafı kapattılar." ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'ÇALIŞMALARIMIZ BÜTÜN GECE BOYUNCA DEVAM EDECEK'

- Halkımızın zarar görmemesi için boşaltma kararı aldık. Araştırmalar devam ediyor. Şu anda evlere girmemeyi gerektiren çok büyük bir neden yok ama valiliğimiz kimsenin zarar görmemesi açısından emniyeten vatandaşlarımızın evlerine girmesini istemiyor. Bütün gece boyunca çalışma devam edecek. Sahanın emniyete alınması için iş makinaları sabaha kadar çalışacak. Sabahlayin emniyete almış olacağız. Binalara cihazlar yerleştirildi. Herhangi bir kayma olu olmadığına dair ölçümlemeler yapıyoruz. Önceki ölçümlemelerde kayma var ama şu anda yaklaşık 8 saattir her yarım saatte bir ölçümleme yapıyoruz. Herhangi bir kayma görmedik. Şu anda bir sorun gözükmüyor. Fakat süreci yarından sonra netleştireceğiz. Yarın inşallah valilikle birlikte kararı vereceğiz.

'SOMUT RİSK İÇİN DEĞİL EMNİYETEN TAHLİYE EDİLDİLER'

- Bunun dışında acil bir şey yok. Vatandaşlarımız bu gece evlerine giremeyecekler emniyetten dolayı. Belediyemizin bütün ekipleri burada. Vatandaşlarımızın bu geceyi en azından acilihtiyaçlarını giderecek şekilde onlara hizmet edecekler. Zabıta birimimiz aşağı yukarı 100 personeliyle burada. Birim amirlerimiz burada. Başkan yardımcılarımız ve ben buradayız. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 25 civarında apartman tahliye edildi. Bunların çoğu somut bir risk olduğu için değil emniyeten tahliye edildi. Valilğimizin aldığı karar değeri emniyet mensuplarımız 25 apartımanın boşaltılmasıyla ilgili kararını verdi durum bu. Apartmanların kendi bünyesinde çatlak yok ama apartmanla zemin arasında bazı bölgelerde ayrışmalar var. Bu 2017'de ruhsatlandırılmış. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Belediye olarak buradayız.