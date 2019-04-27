İnsan kaçakçıları tarafından 700 dolar karşılığında İran üzerinden Türkiye’ye getirilen mülteci gençler yürüyerek ve otostopla Diyarbakır’a kadar geldi. Buradan İstanbul’a gitmek isteyen mülteci gençler pasaport ve kimlikleri olmadığı için yola çıkamıyor.
Yaklaşık 1 aydır yollarda olan 200 mülteci şimdi Diyarbakır’da bir cami avlusunda aç susuz bekliyor. Geceleri inşaat ve barakalarda kalan mülteciler “İstanbul’a gidip çalışmak istiyoruz” diyor. Seyahat firmaları yetkilileri, Afganlıların Türkiye kaçak girmeleri ve seyahat belgelerinin olmaması nedeniyle, bilet veremediklerini söyledi.
Sputnik Türkiye’ye konuşan mülteci gençler, İstanbul ve Ankara gibi illere giderek çalışmak istediklerini söylüyor.
Hayrullah Xerxwa adlı genç, “Ben Bağlan kentindenim. İş yok çalışmıyorum, Ankara’ya gitmek istiyorum. Benim param yok otogara gittim, otogarda bana bilet vermediler. Kimlik yok diye kesmediler. Para yok diye göndermediler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada insanlar bize yiyecek veriyor. Onunla ayakta kalabiliyoruz” dedi.
- Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor© Sputnik / Sertaç Kayar
- Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor© Sputnik / Sertaç Kayar
- Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor© Sputnik / Sertaç Kayar
- Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor© Sputnik / Sertaç Kayar
- Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor© Sputnik / Sertaç Kayar
‘AFGANİSTAN’DA SAVAŞ VAR, TALİBAN VAR, IŞİD VAR’
“Biz Afganistan’dan geldik, Türkiye’de Ankara yada İstanbul’a gitmek istiyoruz. Biz mecburuz, Afganistan’da savaş var. Taliban var, IŞİD var. Biz mecburuz. Biz Türkiye’de ekmek arıyoruz, iş arıyoruz. Ailelerimiz kaldı biz geldik. Bizim cumhurbaşkanımız bize bakmıyor. İstanbul’a gitmek istiyoruz. Planımız yok, iş bulmaya çalışıyoruz. Otogara gittik bilet almak istedik, kimlik olmadığı için kaçak olduğumuz için bilet vermediler” diye konuştu.
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