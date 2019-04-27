İnsan kaçakçıları tarafından 700 dolar karşılığında Afganistan’dan Türkiye’ye getirilen, tamamı genç 200 mültecinin İstanbul yolculuğu Diyarbakır’da son buldu. Bir aydır yolda olan mülteciler pasaport ve kimlikleri olmadığı için Diyarbakır dışına çıkamıyor.

© AA / Arif Hüdaverdi Yaman İmamoğlu: Biz Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmesini istiyoruz

Afganistan’dan İstanbul’a gitmek için yola çıkan 200 mültecinin hayali Diyarbakır’da son buldu.

İnsan kaçakçıları tarafından 700 dolar karşılığında İran üzerinden Türkiye’ye getirilen mülteci gençler yürüyerek ve otostopla Diyarbakır’a kadar geldi. Buradan İstanbul’a gitmek isteyen mülteci gençler pasaport ve kimlikleri olmadığı için yola çıkamıyor.

Yaklaşık 1 aydır yollarda olan 200 mülteci şimdi Diyarbakır’da bir cami avlusunda aç susuz bekliyor. Geceleri inşaat ve barakalarda kalan mülteciler “İstanbul’a gidip çalışmak istiyoruz” diyor. Seyahat firmaları yetkilileri, Afganlıların Türkiye kaçak girmeleri ve seyahat belgelerinin olmaması nedeniyle, bilet veremediklerini söyledi.

© Fotoğraf : Twitter/Evrensel Kimliği olmadığı için tedavi edilmeyen Afgan mülteci yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye’ye konuşan mülteci gençler, İstanbul ve Ankara gibi illere giderek çalışmak istediklerini söylüyor.

Hayrullah Xerxwa adlı genç, “Ben Bağlan kentindenim. İş yok çalışmıyorum, Ankara’ya gitmek istiyorum. Benim param yok otogara gittim, otogarda bana bilet vermediler. Kimlik yok diye kesmediler. Para yok diye göndermediler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Burada insanlar bize yiyecek veriyor. Onunla ayakta kalabiliyoruz” dedi.

Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor © Sputnik / Sertaç Kayar

Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor © Sputnik / Sertaç Kayar 1 / 5 © Sputnik / Sertaç Kayar Afganistan’dan kaçak yollarla Diyarbakır’a gelen 200 mülteci İstanbul’a gitmek istiyor

‘AFGANİSTAN’DA SAVAŞ VAR, TALİBAN VAR, IŞİD VAR’

© Fotoğraf : DHA Türkiye, dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi

Özbek asıllı Seyyid Hanip Haşimi adlı mülteci genç de şunları söyledi:

“Biz Afganistan’dan geldik, Türkiye’de Ankara yada İstanbul’a gitmek istiyoruz. Biz mecburuz, Afganistan’da savaş var. Taliban var, IŞİD var. Biz mecburuz. Biz Türkiye’de ekmek arıyoruz, iş arıyoruz. Ailelerimiz kaldı biz geldik. Bizim cumhurbaşkanımız bize bakmıyor. İstanbul’a gitmek istiyoruz. Planımız yok, iş bulmaya çalışıyoruz. Otogara gittik bilet almak istedik, kimlik olmadığı için kaçak olduğumuz için bilet vermediler” diye konuştu.