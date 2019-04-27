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12:03 27 Nisan 2019
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    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi

    Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına talimat: Gerekirse bağımsız denetçilerle kendinizi denetlettirin

    © AA /
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 11 büyükşehir belediye başkanına kırsal kesimlerde CHP’ye karşı olan önyargının kırılması için çalışma yapılması için talimatı verdiği belirtildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı dün, 31 Mart seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi.

    Süleyman Soylu
    © AA / Mustafa Çiftçi
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    CHP genel başkan yardımcıları Seyit Torun, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak’ın da bulunduğu toplantıda, belediyelerin uygulayacağı politikalar ele alındı. 

    Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantıda 11 büyükşehir belediyesine ilişkin beklentilerini dile getirdi. Seçimden önce 31 Mart’a ilişkin açıklanan seçim bildirgesi ve açıklanan temel ilkelerin dikkate alınması gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu’nun, 11 büyükşehir belediye başkanına talimatlarını 13 başlık altında sıraladığı öğrenildi.

    'HESAP VEREBİLİR OLUN'

    Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına, bazı görevlerin çok önemli olduğuna işaret ederek, “Belediyede kadrolarınızı liyakate göre oluşturun” dediği öğrenildi. Bütün belediyelerden şeffaf bir yönetim istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, “Her zaman hesap verebilir olun. Gerekirse bağımsız denetçilerle kendinizi denetlettirin” dediği belirtildi.

    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi
    © AA /
    Kılıçdaroğlu, CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile ilk kez bir araya geldi
    Sivil toplum örgütlerinin yönetime katılımının sağlanmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun belediyelerde kır-kent dengesinin de iyi kurulmasını istediği kaydedildi. Özellikle kırsal kesimlerde CHP’ye yönelik önyargının kırılması için büyükşehir belediyeleri tarafından çalışma yapılması talimatı verdiği de öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, gelecek genel seçimlerde partinin oyunun artırılmasına yönelik çalışmaların ihmal edilmemesini istediği kaydedildi.

    'AİLE SİGORTASINI YAPTIRIN'

    Kılıçdaroğlu’nun belediye başkanlarına her kent için yoksulluk envanteri oluşturulması talimatı verdiği de belirtilerek, “Yoksullara yardımı aile sigortası olarak gerçekleştirin. Halk kart uygulamasını yaygınlaştırın. Yoksulların onurlarını zedelemeden, nakdi olarak yardımda bulunun” dediği öğrenildi. Deprem kuşağında olan Türkiye’de kentsel dönüşümün çok önemli olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, “Türkiye çok hızlı ve kötü kentleşti. Kentsel dönüşüme önem verin” diye konuştu.

    Etiketler:
    denetleme, Tunç Soyer, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu
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