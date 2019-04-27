Ezanı 5 farklı makamla seslendiren müezzin sosyal medyanın gündeminde

Osmanlı döneminden kalan tarihi Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar sosyal medyada gündem oldu.
Zira Uyar, Yeşil Camii’ni ziyarete gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendiriyor.
Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar, ziyarete gelen turistlere ezanın beş farklı makamını okudu.
Osmanlı döneminden kalan tarihi Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar sosyal medyada gündem oldu.
Zira Uyar, Yeşil Camii’ni ziyarete gelen turistlere ezanın beş farklı makamını seslendiriyor.
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