Kayıt
00:25 28 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İbrahim Kalın

    Kalın'dan Batı eleştirisi: Rusya'yla iyi ilişkileri olan herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar

    © AA / Gökhan Balcı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Hindistan temasları kapsamında bulunduğu Yeni Delhi'de Gözlemci Araştırma Vakfı (ORF) isimli kuruluşun düzenlediği konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarında Türkiye ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkeleri kapsayan muafiyeti kaldırmasına ilişkin konuşan Kalın, "Avrupalılar (ABD'nin İran yaptırımlarını bypass edebilmek amacıyla) işlem ve ödeme mekanizması kurdular. Biz de şimdi mekanizmaya dahil olabilir miyiz, ya da kendimiz böyle bir mekanizma oluşturabilir miyiz buna bakıyoruz" dedi.

    F-35
    © AFP 2019 /
    Habertürk yazarı Turgut: S-400'den vazgeçsek dahi F-35'i vermemeye çalışacaklar, nedenini açıklayayım

    Muafiyetin sonlanacağı tarihten itibaren Hindistan'ın İran'dan petrol ithalatını sonlandıracağı ilan edilirken, Türkiye ve Çin bunu uygulamayı reddetmişti.

    Farklı seçenekleri incelediklerini belirten Kalın, Türkiye'nin İran ile ticaretini sürdüreceğinin de altını çizdi.

    'İRANLILAR 1979'DAN BU YANA ZOR KOŞULLAR ALTINDA NASIL YAŞAYACAKLARINI ÖĞRENDİLER'

    İran'a yönelik yaptırımların ters tepeceğini dile getiren Kalın, "İranlılar oldukça dirençliler ve 1979'dan bu yana zor koşullar altında nasıl yaşayacaklarını öğrendiler" dedi.

    Konferansta dikkat çeken başlıklardan bir diğeri de hem Hindistan'ın hem de Türkiye'nin gündeminde olan Rusya'dan S-400 alımı konusu oldu. Zira Türkiye Rusya'dan iki S-400 bataryasının Temmuz ayında ulaşmasını beklerken, Hindistan da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ekim ayında yaptığı ziyaret sırasında S-400 hava savunma sistemlerinin satın alınmasına imza attı. Her iki ülke de ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında Washington'ın yaptırım tehditleri ile karşı karşıya.

    Konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede ABD'de ve Batı ülkelerinde 'Rusyafobi'nin güçlenmekte olduğunu vurgulayan Kalın, "Rusya'yla iyi ilişkileri olan herkesi ihanet ediyor gibi görüyorlar" dedi.

    'ABD S-400 SİPARİŞİMİZİ İPTAL ETMEMİZİ VE KENDİSİNDEN PATRİOT ALMAMIZI BEKLİYOR'

    Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararının, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkedeki Patriot sistemlerini geri çekmesi sonucu alındığını belirten Kalın, Türkiye'nin ABD'den 10 yıldır Patriot füze sistemi satın almaya çalıştığını ancak bunun sağlanamadığını ifade etti. Kalın şöyle devam etti: "CAATSA'dan gelen tehditle ilgili olarak, uluslararası ilişkilerde bu tür davranışlar için bir terim var… ABD, S-400 siparişini iptal etmemizi ve ardından kendisinden Patriot füzelerini almamızı bekliyor."

    Türkiye'nin IŞİD ile mücadelede Kürtlerin rolü ve Fethullah Gülen ile ilgili endişelerini diğer NATO ülkelerinin anlamadığını dile getiren Kalın, "Yine de biz NATO ittifakını ve bu ittifaktaki konumumuzu sorgulamıyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz ya da S-400 satın alım ittifakı nedeniyle de diğer ülkelerin NATO'daki konumumuzu sorgulamasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıya transparan organ üretti
    Bilim insanları üç boyutlu yazıcıyla transparan organ üretti
    Karikatür
    Rus İstihbarat Direktörü: Batı, kendisinin belirlemiş olduğu ilkeleri ihlal ediyor
    Çernobil
    Facianın üzerinden 33 yıl geçti: Çernobil bugün de tehlikeli mi?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet