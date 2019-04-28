Anestezi uzmanı odasında ölü bulundu

Kocaeli'de anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, hastanedeki odasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Alikahya Yerleşkesi'nde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Tolga Yazıcı'dan (41) yaklaşık 4 saat haber alamayan mesai arkadaşları, odasını kontrol etmek istedi.

Kilitli olması üzerine kapıyı kırarak odaya giren meslektaşları, Yazıcı'yı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yazıcı'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Yazıcı'nın yanında kullanılmış bir enjektör buldu.

Yazıcı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan olayın üzüntü yarattığını belirtti.

Ergüney, "Maalesef Alikahya'daki hastanemizde talihsiz bir olay yaşandı. Doktor arkadaşımızın çalışma odasında hayatını kaybettiğini öğrendik. Bundan sonraki süreçte soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı tarafından titizlikle yürütülecektir. Tıp dünyası olarak büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden doktor arkadaşımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.