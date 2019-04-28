Oyuncu Hazal Kaya'dan İstanbul Havalimanı eleştirisi: Gerçekten şahane bir deneyim(!)

Oyuncu Hazal Kaya, İstanbul Havalimanı'nı eleştirdi: "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. Gerçekten şahane bir deneyim (!)"

ABD'den Türkiye'ye dönen oyuncu Hazal Kaya, İstanbul Havalimanı'nı ilk kez kullandığını belirterek, Instagram hesabından eleştirilerini paylaştı.

Oyuncu Hazal Kaya, Instagram hesabından, geçtiğimiz günlerde kullanıma açılan İstanbul Havalimanı'nı eleştirdi: "Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. Gerçekten şahane bir deneyim (!)" pic.twitter.com/kedqGyQ12J — dokuz8HABER (@dokuz8haber) 28 апреля 2019 г.

​Havalimanın kapısına ticari araç dışında araç alınmadığını söyleyen Kaya, şunları söyledi:

"Acil bir durumumuz, hastamız vs. olsa kapısına ticari taksi hariç hiçbir aracın yanaşamadığı bir kapı burası. İçeride buna dair hiçbir bilgilendirme yok. Önüne ticari olmayan bir araç gelecekse ancak otoparktan ulaşım var ve otoparka girdiğiniz anda ücret ödemeniz gerekiyor. Alanda bilgi vermek ve yardım etmek üzere çok tatlı genç arkadaşlarımız var ama elbette yapabilecekleri sınırlı, üstlerine ulaşmak, görüşme mümkün değil. Müşteri hizmetlerine şikayetlerinizi iletmek isterseniz de yoğunluktan ulaşmanız mümkün değil. Şaşırmadım ilk defa kullandım bu havaalanını gerçekten şahane deneyim(!)"