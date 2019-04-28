TBMM Başkanı Şentop'tan 'Açlık grevindeki HDP'li Güven'i ziyaret edin' çağrısına yanıt

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' adlı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Bu açlık grevi ne için yapılıyor? Genelde açlık grevleri cezaevlerinde bir yöntem olarak dünyada da farklı ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Bunların cezaevlerindeki kendi kişisel şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili talepleri olur. Bu talepler karşılanmadığı zaman açlık grevine varan bazı protestolar yapılmaya başlanır. Dünya örnekleri, Türkiye'de bu güne kadar görülen örnekler de bunlar. Fakat Sayın Leyla Güven'in yaptığı açlık grevi kendi kişisel durumuyla ilgili değil veya cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Onun talebi daha farklı. Onun talebi mahkum olmuş olan terörist başının İmralı'da bazı durumlarıyla ilgili talepler."
'MANTIĞI OLMAYAN EYLEMİN EN KISA ZAMANDA SONA ERDİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Bunların bir takım hukuki süreçler olduğunu vurgulayan Şentop, avukat görüşmesi gibi hususlarla ilgili olarak Güven'in ortaya koyduğu iddialarla ilgili kararları savcıların, mahkemelerin verdiğini, bu konulardaki gelişmeleri beklemek ve herkesin bu sürece saygılı olmasını talep etmek gerektiğini söyledi.
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