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16:36 28 Nisan 2019
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    TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop

    TBMM Başkanı Şentop'tan 'Açlık grevindeki HDP'li Güven'i ziyaret edin' çağrısına yanıt

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP' Van Milletvekili Tayip Temel'in 'Leyla Güven'i ziyaret edip talebini dinlemeli' çağrısına, “Sayın Güven’in açlık grevi kendi kişisel durumu ya da cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Bu ziyaret konusunu doğru bulmayacağımı ifade edeyim" yanıtını verdi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' adlı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Leyla Güven
    © Fotoğraf : DHA
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    Şentop, Çelik'in "Açlık grevinde olan HDP Milletvekili Leyla Güven ile ilgili Tayip Temel'den bir açıklama geldi size. Ziyaret etmeniz yönünde bir çağrıda bulundular. Nasıl bakarsınız bu öneriye?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Bu açlık grevi ne için yapılıyor? Genelde açlık grevleri cezaevlerinde bir yöntem olarak dünyada da farklı ülkelerde kullanıldığını görüyoruz. Bunların cezaevlerindeki kendi kişisel şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili talepleri olur. Bu talepler karşılanmadığı zaman açlık grevine varan bazı protestolar yapılmaya başlanır. Dünya örnekleri, Türkiye'de bu güne kadar görülen örnekler de bunlar. Fakat Sayın Leyla Güven'in yaptığı açlık grevi kendi kişisel durumuyla ilgili değil veya cezaevi şartlarıyla ilgili değil. Onun talebi daha farklı. Onun talebi mahkum olmuş olan terörist başının İmralı'da bazı durumlarıyla ilgili talepler."

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    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Bülent Yılmaz
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    Şentop, "Bu doğru bir şey değil. Bir siyasetçi kendi durumuyla, kendi talepleriyle ilgili bir eylem yapabilir. Bu doğrudur anlamında demiyorum. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Fakat onun talepleri çok daha farklı talepler. Kendisine mahsus değil bir başka mahkumla ilgili talepler. Bu bakımdan ben bu eylemin, bu bir mantığı olmayan eylemin en kısa zamanda sona erdirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ziyaret konusunu da çok doğru bulmayacağımı ifade ediyorum" diye konuştu.

    Bunların bir takım hukuki süreçler olduğunu vurgulayan Şentop, avukat görüşmesi gibi hususlarla ilgili olarak Güven'in ortaya koyduğu iddialarla ilgili kararları savcıların, mahkemelerin verdiğini, bu konulardaki gelişmeleri beklemek ve herkesin bu sürece saygılı olmasını talep etmek gerektiğini söyledi.

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    Etiketler:
    Abdullah Öcalan, İmralı, CNN Türk, Hakan Çelik, Tayip Temel, Türkiye, HDP, Açlık grevi, Leyla Güven, Mustafa Şentop
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