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16:36 28 Nisan 2019
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    Erdoğan: AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır

    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuşuyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    - AK Parti kadroları olarak milletimiz karşısındaki sorumluluklarımızla ilgili hatırlatmalar yapacağım. İstişare geleneği inancımızın ve kültürümüzün en önemli hasletlerinden biridir.

    - Ekonomi, güvenlikle birlikte önümüzdeki dönemde de önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu yılın ilk çeyreğinde ekonomide dengelenme devam etti. Göstergelere baktığımızda tüm verilerin artık olumlu bir yönde yükselişe işaret ettiğini görüyoruz.

    ​- 15 Temmuz darbe girişiminin amacı sadece yönetimi ele geçirmek değildi. Ekonomimiz de sabote edildi. Ekonomik göstergeler bakımından 2018 yılını gözönünde bulundurduğumuzda, her şeye rağmen başarıyla geride bıraktık.

    - Bir dönem sınırlarımıza atılan füzeler, bombalar, kurşunlar neyse, son aylarda ekonomimize yapılan saldırılar da aynısıdır. Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Kritik virajları inşallah geride bıraktık. 

    - Geçtiğimiz zorlu sınamalar bize büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa davasından asla taviz veremeyeceğimizi tekrar hatırlatmıştır. Bir kez daha gördük ki ya olacağız ya öleceğiz, bunun başka yolu yok.

    'DİĞER İTTİFAKLARA OY VEREN VATANDAŞLARIMIZLA İLGİLİ ASLA BİR KIZGINLIMIZ YOK'

    - Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz.

    - Ülkede yatırımcımızın, girişimcimizin karşısında değiliz ama milletin karşısında olan bilsin ki karşısında oluruz.

    - Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir.

    - Türkiye her alanda olduğu gibi ekonomide de öyle bir ülkedir ki, buz dağı gibi görünmeyen kısmı, görünen kısmından çok daha büyüktür.

    - Diğer ittifaklara oy veren vatandaşlarımızla ilgili asla bir kızgınlığımız, bir kırgınlığımız söz konusu değil, olamaz. CHP yönetimi başkadır, CHP'ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım.

    KILIÇDAROĞLU'NA: ÇUBUK'TA KOL KOLA GİRDİKLERİN SANA SALDIRDI

    - Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Halbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023'te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür.

    - Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez.

    - (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı) Biz saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Çubuk'ta saldıranlar, kol kola girdiklerin sana saldırdı, başkası saldırmadı.

    'ELİM KİRLENİR DİYE ELİNİ SIKMAYAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VARSA KAYBEDER'

    - AK Parti 82 milyon vatandaşımızın her birinin umut kapısıdır. AK Parti'ye oy veren her bir vatandaşımızın bizden çok büyük beklentileri olduğunu unutmamamız gerekiyor. Mütevazi, tevazu içinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Elim kirlenir diye elini sıkmayan bir belediye başkanımız varsa kaybeder ve kaybetti.

    - Gerek partide gerek yönetimde, bizimle birlikte yol yürüyen her bir arkadaşımızın milletimizin tamamına karşı sorumlu olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekiyor. Hiç kimsenin şahsi ajandası, Türkiye'nin ve artık kaderi ülkemizle bütünleşmiş olan AK Parti'nin misyonunun önüne geçemez.

    - Kendisini ülkesinden ve partisinden büyük görerek bu yolda yürümeye kalkanlar zaten baştan kaybetmiştir. Böylelerinin Türkiye'ye ve AK Parti'ye kaybettirmesine de izin veremeyiz.

    - Emanete sahip çıkmak kadar emanetin hakkını vermek de önemlidir. Emanetin ehline verilmesini istiyoruz. Kendisine verilen fırsatı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundalar. Millete en iyi hizmeti kim yapıyorsa onunla yola devam etmek bizim görevimizdir. Bu değişimi yapmazsak vazifemizi ihmal etmiş oluruz.

    'DİKEY MİMARİYE MÜSAADE YOK, YATAY MİMARİ'

    -  Dikey mimariye müsaade yok, yatay mimari. Bunlar vatandaşın, halkın hakkına tecavüzdür. Hiç tereddüt etme, yık. Tüm belediye başkanlarıma bu konuda hassas olmalarını rica ediyorum, yıkacaksınız. İçimizde bundan rahatsız olanlar olabilir. Yerel mimari başta olmak üzere adımlarımızı buna göre atmalıyız. Şehirlerin yapılanmasında bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.

    - Son yıllarda üst üste yaşadığımız seçimler sebebiyle milletimiz ve siyaset biraz yoruldu. Önümüzdeki bu uzun dönemi tamamen icraata odaklı değerlendirmeliyiz. Ramazan'dan sonra başarı sırasına göre tüm illerimizi dolaşacağım. Bu bir teşekkür ziyaretidir.

    - Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacaktır.

    - Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım.

    Etiketler:
    Gezi Parkı eylemleri, CHP, 15 Temmuz darbe girişimi, Ekonomi, 31 Mart Yerel Seçimleri, Kızılcahamam, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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