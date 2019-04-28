CHP: Şehitlerimize 'kelle' diyenlerden alacağımız hiçbir tavsiye olamaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Merkezi (PM) tarafından bir yazılı açıklama yayınlandı. Açıklamada "Kimse bize, 'Şehit cenazelerine gitmeyin' demeye cüret edemez. Bizim, askerlerimizin şehit edilmesini önleme görevini yerine getirmeyenlerden de, şehitlerimize 'kelle' diyen kendini bilmezlerden de alacağımız hiçbir tavsiye olamaz" ifadeleri kullanıldı.

© AA / Mustafa Çiftçi Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

CHP Parti Meclisi tarafından yayınlanan bildirge şu şekilde:

"Çok partili demokratik yaşamımızın, en adaletsiz, en kutuplaştırıcı ve iktidar gücünün sonuna kadar istismar edildiği bir seçimi, 28 gün önce tamamladık. Milletimiz, sandıkta sözünü söyledi, yaşadığı kentlerin belediye başkanlarını seçti.

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’nin seçim öncesinde gerçekleştirdiği Millet İttifakı’nı seçmenler sandıkta geniş bir demokrasi ittifakına dönüştürdü.

Belediye başkanlarımız mazbatalarını almıştır. Ancak, 28 gün geçmesine rağmen, seçim sonuçlarına itirazların değerlendirilmesi sürmektedir. Bu, demokrasi tarihimizde eşine az rastlanır bir durumdur.

Kuşkusuz seçim sonuçlarına itiraz bir haktır. Ancak hukuk, bir hakkın suistimalini korumaz.

'YAPTIKLARI İTİRAZLARIN HİÇBİR MADDİ GEÇERLİLİĞİ YOKTUR'

Ülkeyi 17 yıldır yönetenler seçimle geldikleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi koltuğundan seçimle kalkmayı kabullenmemektedirler. Birbiri ardına yaptıkları itirazlar ve açıklamaların hiçbir maddi gerçekliği yoktur. Bunlar esas olarak Yüksek Seçim Kurulu’nu baskı altına almaya dönüktür.

Yüksek Seçim Kurulu’nun pusulası seçim mevzuatı ve içtihattır. Pusula şaşarsa, bunun bedelini ülkemiz ve demokrasimiz çok ağır öder. YSK bunun vebalini taşıyamaz. Kurul, baskılara boyun eğmemeli, bir hukuk cinayetine alet olmamalıdır.

© AA / Volkan Furuncu Kılıçdaroğlu: Linç girişimi affedilecek bir olay değil ama sağduyumuzu korumak zorundayız

Ülkemiz tarihinin en derin ekonomik krizlerinden birini yaşarken, bu krizi daha da derinleştirecek bir “hukuk krizine” yol açılmamalıdır.

Öte yandan böylesine kritik bir dönemde, ülkemizde puslu hava yaratmaya, suyu bulandırmaya çalışanlar tarafından Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bir hafta önce yapılan linç girişimini Cumhuriyet Halk Partisi’nin Parti Meclisi olarak milletimizin huzurunda lanetliyoruz.

'BİZİ VE TOPLUMUMUZU TERÖRİZE ETMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

Bu müessif olay üzerinden bizi ve toplumumuzu terörize etmeye çalışanlara, hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğimizi açıkça ifade ediyoruz.

Linç girişimi, hukuku devre dışı bırakmak isteyenlerin milletimize ve demokrasimize düzenlediği bir operasyondur.

İktidarın bu suçu sıradanlaştırmaya, basit bir protesto gibi göstermeye çalışması masum değildir ve suçluların telaşını yansıtmaktadır. Yalanı hakikat gibi sunanlar, linç girişimini makul ve mazur göstermeye, meşrulaştırmaya çalışanlar, bu linç girişiminin ortağıdırlar.

CHP olarak Ankara Çubuk’ta yaşanan linç girişiminin faillerinin yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağız.

Bu gibi tertiplerle bizlere gözdağı verebileceğini sanan gafillere, bu partinin köklerinin Kuvayı Milliye’ye dayandığını ve Genel Başkanımızın koltuğunun ilk sahibinin boynunda padişahın idam fermanıyla Kurtuluş Savaşımızı yöneten Mustafa Kemal Atatürk olduğunu hatırlatırız.

Kimse bize, “Şehit cenazelerine gitmeyin” demeye cüret edemez. Bizim, askerlerimizin şehit edilmesini önleme görevini yerine getirmeyenlerden de, şehitlerimize “kelle” diyen kendini bilmezlerden de alacağımız hiç bir tavsiye olamaz.

'İKTİDARIN TERÖRLE İŞBİRLİĞİ TAKİP EDİLECEKTİR'

CHP terörle, teröristle asla yan yana getirilemez. Ama iktidarın bugüne kadar terörle, teröristlerle herkesin gözü önünde yaptığı işbirlikleri, onları her zaman ve her yerde takip edecektir.

Milletimiz, 31 Mart’ta sandıklarda bölücü ve kutuplaştırıcı dilin sahiplerine gereken dersi vermiştir.

© AA / Mehmet Ali Özcan Kılıçdaroğlu: Saldırı köye dışardan gelenlerin tezgahı

2014 yılında başlayan, toplumun tamamını temsil eden Gazi Meclisimizi etkisizleştirme, yönetimi tek bir kişiye devretme projesi, toplumu hızla bölmüş ve kutuplaştırmıştır.

“Tek adam-parti devleti” rejimine geçilen 24 Haziran seçimlerinden sonra ülkemiz, her alanda geriye gitmektedir.

24 Haziran’dan bu yana yaşadıklarımız, hukukun üstünlüğünü, güçler ayrılığını, denge ve denetimi sağlayacak yeni bir mutabakata duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."