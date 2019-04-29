Cem Küçük: Davutoğlu'nu eleştireceğiz ama eşinin konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, insanın prensipleri olması gerektiğini belirterek "Ahmet Davutoğlu'nun siyasi duruşunu hepimiz eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bunda sorun yok. Ancak eşinin üstelik tıpla ilgili bir konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil" dedi.

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde "İki can sıkıcı durum" başlığıyla yayımlanan yazısında "İnsanın prensipleri, ilkeleri olmalı. Hiçbir ahlakı olmayanlar olayların içeriğine bakmadan hüküm verebiliyorlar. Geçen hafta böyle iki olay oldu. Birincisi Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun Medipol Üniversitesi'nde iptal edilen söyleşisiydi" ifadesini kullandı.

Küçük şöyle devam etti:

"Ahmet Davutoğlu'nun siyasi duruşunu hepimiz eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Bunda sorun yok. Ancak eşinin üstelik tıpla ilgili bir konuşmasının iptal edilmesini kabul etmek mümkün değil. Ahmet Bey'e olan eleştirel tutumu eşi üzerinden görmek ahlaksızlıktır. Madem davet ettiniz Sare Hanım'ı, bırakın konuşmasını yapsın. Tıpla ilgili yapacağı konuşmanın kime ne zararı vardı da iptal ettiniz? Bu konuşmayı iptal ederek çok mu matah iş yaptığınızı sanıyorsunuz? Kraldan çok kralcı olmak budur. Umarım bu kararı alanlar en kısa zamanda Sare Hanım'ı arar ve tıpla ilgili konuşmasını yaptırır...

Diğeri de eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un tutuklanması. Uzun, FETÖ'nün gadrine uğramış isimlerden biri. 17-25 Aralık sürecinde bizim tarafın birçok kanalına çıkmıştı. FETÖ'nün Emniyet'teki kirli yapılanmalarını anlatmıştı.

Son dönem görüş olarak iyice uca kaymıştı Sabri Uzun. Attığı tweetleri kabul etmek mümkün değil. 17-Aralık'ın argümanlarıyla ilgili attığı tweet zaten bu uca kaymanın işaretiydi. O tweetlerle Cumhurbaşkanımıza hakaret edildiği kesin ve ona göre hukuki işlem yapılır. Ancak Sabri Uzun'a FETÖ'cü demek ya da onun FETÖ'ye yardım ve yataklık iddiasıyla tutuklanması doğru değil. Bilmediğimiz bir şey varsa tamam ama sadece tek tweet üzerinden tutuklama kimseyi ikna etmez.

Düşmanımız bile olsa, geçmişte bize çok yanlış yapmış olsa bile adaletten ayrılmamak lazım. Eğriye eğri doğruya doğru demek lazım. Umarım bu yanlışlardan bir an önce dönülür."