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07:18 29 Nisan 2019
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu

    Eski İBB Meclis üyesi Sağ: İktidar AKP’deyken hiç böyle bir değişiklik düşünülmüyordu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi Hüseyin Sağ, "Şimdi belediye encümenin yıllardır devam eden yapısını değiştirmek istiyorlar. İktidar AKP’deyken hiç böyle bir değişiklik düşünülmüyordu. Belediye encümenindeki çoğunluğu ele geçirmek ve aleyhte kararlar almak istiyorlar" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce yaptığı konuşmada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçirilecek bir yasa değişikliği ile belediye encümeni seçim sisteminin değiştirileceğinin işaretini verdi.

    Konuya dair Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'a konuşan Sağ, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde geçen son dört yılla ilgili olarak şunları söyledi:

    Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Erdoğan: İçimizde belli seviyelere gelenlerin yaptığı çalışmalar yanlış, Habil ve Kabil'le başlayan süreç devam ediyor
    “Seçim sonucunu kabullenmekte zorlanıyorlar. Nedeni basit. Öncelikle üç günlük meclis çalışmalarından anlaşılacağı üzere İstanbul halkının menfaati mi yoksa inadına muhalefet yaparak kamu yararına teklifleri geri çevirerek İstanbul halkına gidecek hizmetleri engellemek mi? Yöntemleri kamu yararına hizmetleri engellemek, dolayısıyla meclisi kitlemek.

    Şimdi belediye encümenin yıllardır devam eden yapısını değiştirmek istiyorlar. İktidar AKP’deyken hiç böyle bir değişiklik düşünülmüyordu. Belediye encümenindeki çoğunluğu ele geçirmek ve aleyhte kararlar almak istiyorlar. Niye İstanbul’dan vazgeçemiyorlar? Aslında şehre aşık falan değiller. İBB’nin devasa bütçesine aşıklar, yandaşlara dağıttıkları ihalelere aşıklar, katalog yandaş dernek ve vakıflara yapılan yardımlara aşıklar. 

    Neden korkuyorlar? Çünkü zarar eden şirketlerin hangi yandaş şirketlere ‘ihale’ vermek yöntemi ile para aktardıkları, zengin ettikleri ortaya çıkacak. Şirketlerden hangi vakıf yöneticilerine maaş ödedikleri ortaya çıkacak. İstanbul’da beton rantından hangi şirketler, holdingler faydalanmış, hangi iş insanı kimleri devreye sokmuş... Neticesinde 2004 yılından itibaren İstanbul imar rantının gerçek boyutu ortaya çıkacak. Milyarlarca liralık 15 yılın İBB rantı ortaya saçılacak, korku bu.”

    Etiketler:
    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, AK Parti, Hüseyin Sağ, CHP, Ekrem İmamoğlu
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