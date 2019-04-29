Kılıçdaroğlu’na ve annesine hakaret eden doktorun işine son verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na hakaret eden doktorun görevine son verildiği duyuruldu.

Medical Park Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta, doktor Mahmut Arslan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve annesi Yemuş Kılıçdaroğlu'na hakaret içeren sözlerine dair açıklama yaptı.

Usta, şunları kaydetti:

“Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum. Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır.

Grubumuzda çalışan bir kişinin sosyal medya paylaşımıyla ilgili şimdi bilgi sahibi oldum.

Kişisel bir paylaşım olmakla beraber inceleme talimatı verdim. Medical Park her türlü ırkçı/mezhepsel söylemin şiddetle karşısındadır. İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. — Muharrem Usta (@UstaMuharrem) April 28, 2019

​İnceleme sonucu gerekli aksiyon alınacaktır. Ayrıştırıcı, saldırgan ve ağır hakaret içeren bu söylemin ülkemizin barış iklimine ağır bir darbe vuracağı muhakkaktır. Fay hatlarıyla oynayanlar bu ülkeye en büyük kötülüğü yapanlardır.

İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır.

Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine SON VERİLMİŞTİR.#MedikalParkBoykot . — Muharrem Usta (@UstaMuharrem) April 28, 2019

İnsan Kaynakları birimimiz konuyla ilgili kişinin savunmasını alarak hukuk birimimize aktarmıştır. Kurum içi yaptığımız değerlendirme sonucu ilgili kişinin işine son verilmiştir."