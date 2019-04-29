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08:50 29 Nisan 2019
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    Ahmet Davutoğlu - Ali Babacan - Abdullah Gül

    Erol Mütercimler: Gül, Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Araştırmacı-yazar Erol Mütercimler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından yeni bir parti kurulacağı iddiasıyla ilgili "Eğer bu yeni partide Babacan'ın yanında Gül yer alacaksa Davutoğlu burada kesinlikle yer alamaz" dedi.

    Milli Gazete'nin aktardığına göre dün akşam TV5'te yayınlanan 'Gizli Dosya' programına araştırmacı-yazar Erol Mütercimler konuk oldu. 

    © AP Photo / Burhan Özbilici
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    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye dönük yayınladığı 15 sayfalık metin için “Ahmet Beyefendi için günaydın demek gerekiyor” diyen Mütercimler, “Bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yaptınız Başbakanlık yaptınız. Türkiye’nin başını Suriye'de belaya soktunuz; sokmuş olduğunuz beladan sayenizde Türkiye hala kurtulamadı, kurtulamadığı gibi Türkiye'nin karşısına yeni pek çok sorun çıktı. Sonra da kalkıp bu özeleştiriyi yapıyor" ifadesini kullandı.

    'DAVUTOĞLU 'BENİ DÜŞÜNÜN, BEN DAHA AKİL ADAMIM' DİYOR'
    Mütercimler, söz konusu metinden yeni kurulacağı iddia edilen partide Davutoğlu’nun yer almayacağını anladığını söyledi. Bu açıklamayla Davutoğlu’nun yeniden Erdoğan’ın yanına dönmeye çalıştığı ileri süren Mütercimler, “Davutoğlu eğer Tayyip Bey'in yanına dönecekse bu yazılmış olanlardan, Tayyip Bey'in kesinlikle haberi var. Kesinlikle onun onayı ile yapılmış olan bir şey bu. Davutoğlu bu eleştiriyle ben varım, AKP yola devam edecek Tayyip Bey beni düşün, bak ben senin çevrendeki herkesten çok daha akil adamım, problemleri çözerim ve sana da yol gösteriyorum diyor” diye konuştu. 

    'DİN DEĞİŞTİRİR GÜL, AMA DAVUTOĞLU İLE AYNI MEZARA GİRMEZ'

    © AFP 2019 /
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    Mütercimler, “Ahmet Bey baştan Tayyip Bey'in yanında yer almayı konuşmamışsa bu yazdıkları bana yanında yer ver mektubudur. Neden biliyor musunuz? Eğer bu yeni partide Ali Babacan'ın yanında Abdullah Gül yer alacaksa Ahmet Davutoğlu burada kesinlikle yer alamaz. Çünkü Gül, Davutoğlu ile bir araya gelmez. Dünyada tek mezar kalsa onunla aynı mezara girmez. Din değiştirir Abdullah Gül ama Davutoğlu ile aynı mezara girmez, düşünün o boyutta” ifadelerini kullandı.

    Mütercimler konuşmasının ilgili kısmında şunları kaydetti:

    GÜL YENİ PARTİNİN LİDERLİĞİNE SOYUNMAZ

    “Ali Babacan, Abdullah Gül ile bir araya gelir ama bu partinin liderliğine Abdullah Gül soyunmaz, uluslararası konjonktür de zaten Ali Babacan’ı bu yeni kurulacak partinin liderliği için belirlemiştir.

    © AP Photo / Burhan Özbilici
    Akit yazarı Yılmaz: Tabanımız Gül, Davutoğlu, Babacan gibi isimlerin Tayyip Kaptan'la el ele yola devamını istiyor
    'ULUSLARARASI KONJONKTÜR BABACAN'I LİDER BELİRLEDİ'

    Adalet ve Kalkınma Partisi konjonktürel bir partidir. Dolayısıyla onu üreten konjonktür ve o konjonktürü yaratanlar bu konjonktürün sona erdirilmesi gerektiği kararını vermişler. Peki, ne olacak; o kulvarda yeni partiye ihtiyaç var. Yeni bir parti liderliğine soyundurulacak kişi bütün bu gerilimi üstünden atmayı başarmış toplumunda bu anlamda kendisine sıcak bakacağı birisi olmalı yani Ekrem İmamoğlu profili neyse, İmamoğlu profiline benzer bir profil."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Yeni Parti, TV5, Abdullah Gül, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Erol Mütercimler
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