AK Partili başkanlara beş başlıkta talimat

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına yapılan uyarılar: "Korumayla gezmeyin, yeni makam aracı almayın, kapıları herkese açın, bütçeler şeffaf olsun, yeni borçlanma yapılmasın."

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AK Parti'nin 2 gün süren Kızılcahamam kampından belediye başkanları ve belediye başkanvekilleri ile yapılan toplantıda başkanlara yeni dönemle ilgili uyarılar yapıldı.

Toplantıların birçoğuna katılan ve bazı belediye başkanları ile özel görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı illerin il, ilçe ve belde belediye başkanlarını gruplar halinde kabul etti.

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre toplantılarda belediye başkanlarına 5 temel çerçevede mesajlar verildi.

Belediye makam kapılarının özellikle başta belde, ilçe ve illerde açık olmasının önemine dikkat çekilirken büyükşehirlerde de vatandaşlarla iletişim için özel birimleirn kurulmasının önemine dikkat çekildi. Korumayla gezilmemesi konusunda da başkanlar uyarıldı.

İkinci olarak başkanların 'gösteriş, şatafat ve lüksten uzak' bir şekilde görevlerini sürdürmeleri istenirken, özellikle makam aracı konusunda tartışmalar hatırlatıldı. Başkanların yeni araç almamaları istendi.

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Dördüncü olarak başkanlardan harcamalarda dikkatli olmaları ve tasarruf yapmaları da istenirken özellikle beleidye borçlarının yüksek olduğu yerlerde 'yeni büyük borçlara girilmemesi' istendi. Belediye bütçelerinin şeffaf şekilde vatandaşla paylaşılması da istenirken tasarrufun mutlaka gerçekleştirilmesine dikkat çekildi.

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