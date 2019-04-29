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10:20 29 Nisan 2019
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    AK Partili başkanlara beş başlıkta talimat

    © AA / Volkan Furuncu
    Türkiye
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    AK Parti'nin Kızılcahamam kampında belediye başkanlarına yapılan uyarılar: "Korumayla gezmeyin, yeni makam aracı almayın, kapıları herkese açın, bütçeler şeffaf olsun, yeni borçlanma yapılmasın."

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
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    AK Parti'nin 2 gün süren Kızılcahamam kampından belediye başkanları ve belediye başkanvekilleri ile yapılan toplantıda başkanlara yeni dönemle ilgili uyarılar yapıldı. 

    Toplantıların birçoğuna katılan ve bazı belediye başkanları ile özel görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı illerin il, ilçe ve belde belediye başkanlarını gruplar halinde kabul etti.

    Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre toplantılarda belediye başkanlarına 5 temel çerçevede mesajlar verildi.

    • Belediye makam kapılarının özellikle başta belde, ilçe ve illerde açık olmasının önemine dikkat çekilirken büyükşehirlerde de vatandaşlarla iletişim için özel birimleirn kurulmasının önemine dikkat çekildi. Korumayla gezilmemesi konusunda da başkanlar uyarıldı.
    • İkinci olarak başkanların 'gösteriş, şatafat ve lüksten uzak' bir şekilde görevlerini sürdürmeleri istenirken, özellikle makam aracı konusunda tartışmalar hatırlatıldı. Başkanların yeni araç almamaları istendi. 

    'UÇUK, GÖSTERİŞLİ PROJELER TEPKİYLE KARŞILANABİLİR'

    • Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Cumhurbaşkanlığı/Kayhan Özer
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      Üçüncü uyarıda başkanlardan 'vatandaşa dokunan' proje yapmaları, eski projeleri de bitirmeleri istendi. 'Uçuk', 'gösterişli' projelerin daha sonra tepkiyle karşılanabileceğine dikkat çekilirken, büyük projeler yapılırken vatandaşın hayatına en az zarar verilmesi istendi. Uzayan, tamamlanamayan projelerin tepkiye dönüştüğüne de dikkat çekildi. Toplantıda başkanlara, 'Bitmeyen projeler öncelikle bitirilsin, yeni projelere başlanmasın. Ekonomik olarak daha uygun projeler tercih edilmeli' uyarıları da yapıldı. Şehirlerde en büyük sıkıntlardan birinin otopark olduğu vurgulanırken bu projelere odaklanılmasının önemine vurgu yapıldı. 
    • Dördüncü olarak başkanlardan harcamalarda dikkatli olmaları ve tasarruf yapmaları da istenirken özellikle beleidye borçlarının yüksek olduğu yerlerde 'yeni büyük borçlara girilmemesi' istendi. Belediye bütçelerinin şeffaf şekilde vatandaşla paylaşılması da istenirken tasarrufun mutlaka gerçekleştirilmesine dikkat çekildi. 

    'KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILIRKEN VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEMELİ'

    • Beşinci olarak da belediyelerden kentsel dönüşüm konularında adım atması istendi. Kentsel dönüşümler yapılırken vatandaşların mağdur edilmemesinin önemi de anlatıldı. Şehirlerin tarihi yerlerindeki restorasyonun ve kültürel yaşamın artırılmasına yönelik projeler de istendi. Önümüzdeki hafta başlayacak Ramazan nedeniyle belediyelerin daha hassas olması gerektiğinde de vurgu yapılırken, ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ulaşılmasının önemi anlatıldı. 

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    Etiketler:
    Bütçe, kentsel dönüşüm, Makam aracı, Koruma, talimat, Kızılcahamam, Ankara, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
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