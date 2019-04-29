İzmir'de ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Halk Taşıt' uygulaması, bugün devreye girdi. Uygulamaya göre, yolcular toplu taşıma araçlarını sabah 06.00 07.00 ile akşam 19.00 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak kullanacak.
Ulaşımdaki yüzde 50 indirim uygulamasından bugün ilk kez faydalanan yolcular, oldukça memnun. Hüseyin Önal isimli yolcu, indirimden haberinin olmadığını fakat sabah fark ettiğini belirterek, "Yeni haberim oldu. Halk için yüzde 50 indirim uygulaması oldukça güzel" dedi.
Yolculardan Hasan Ali Küçük de "Çok uygun bir şey. Çünkü bizim halkımız işe gitmek için sabah erken çıkıyor. Ekonomi de günümüzün en büyük sorunlarından biri. Bu neden karar çok güzel" diye konuştu.
'TRAFİK SORUNUNU ÇÖZEBİLECEK BİR UYGULAMA'
'KARTTAN KESİNTİ AZ OLUNCA ŞAŞIRDIM'
Yolculardan Ahmet Yeşilkaya da indirimden haberi olmadığını belirterek, "Ben de şaşırdım. Artı para makinesi her zamanki kesintiyi yapmayınca yanlış aldığını düşündüm. Sonradan indirim olduğunu öğrendim. Çok büyük sürpriz oldu. Keşke her il bu indirimi yapabilse" dedi. Aysın Yarımoğlu da uygulamadan yeni haberinin olduğunu belirterek, "Az önce öğrendim. Çok güzel bir uygulama. İşe gidenler için çok iyi" diye konuştu. İndirimden habersiz olan yolculardan Yüksel Sunter de "Ulaşımdaki indirimden haberim yoktu, gerçekten sürpriz oldu. Çok güzel bir uygulama. Bu zor şartlarda vatandaşın cebine katkı olur" diye konuştu.
İNDİRİM SAATLERİNİN UZATILMASINI İSTEDİLER
Ayşe Kara isimli yolcu ise, sabah saat 05.00'te toplu taşıma araçlarını kullandığı için indirimden faydalanamadığını söyledi. Kara, indirimin kendilerinin de toplu taşıma araçlarını kullandığı saatlerde uygulanmasını istedi. Ekim Ateş isimli öğrenci de, "Saatleri aslında biraz daha uzun olabilirdi. Sadece sabah ve akşam belli saatlerde uygulanıyor" dedi.
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