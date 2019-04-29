AK Partili Yeneroğlu: İşkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türkiye gündemine oturan iki olaya tepki gösterdi. Yeneroğlu, iki olayda da hakim ve savcıların görevini yerine getirmediğini söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, kişisel Twitter hesabında Türkiye'de yaşanan iki olaya tepki gösterdi.

Yeneroğlu, ilk olarak Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur’un “Adaletten kötü muamele görmek” başlıklı yazısını paylaşarak şu notu düştü:

“İşkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde. Olmamalı! Tüm delilleriyle ortada olan işkenceye rağmen, işkenceyi hafife alıp üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde. Olmamalı”

Işkence yaptıktan sonra ceza bile almadan görevine devam eden polisler var ülkemde. Olmamalı!!

Tüm delilleriyle ortada olan işkenceye rağmen, işkenceyi hafife alıp üzerine düşeni yapmayan savcı ve hakim var ülkemde. Olmamalı!!#Gevaş

https://t.co/TGIDBzKwcO — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 29 Nisan 2019

​Yeneroğlu’nun "Bir kadına tecavüz ettikten sonra göreve devam eden polis var ülkemde” ifadeleriyle tepki gösterdiği diğer olay da İstanbul'da Özbekistan uyruklu bir kadının 4 saat alıkonulup tecavüz edilmesi.

Olaya ilişkin 1'i tutuklu 5 polisin yargılandığı davada karar çıkmış; mahkeme, sanık polis Şeref Ş.'yi 'Cinsel saldırı', 'İrtikap' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından toplam 24 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, Ahmet B., Enes S. Ve Yaşar S.’yi de, 'Suçu bildirmeme' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti verdiği bu hapis cezası ile ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Sanık İsmail K., ise beraat etmişti.

Bir kadına #tecavüz edilmesine şahit olup sessiz kalan ve göreve devam eden polisler var ülkemde!https://t.co/6FMgd4T6dn — Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) 29 Nisan 2019

​Yeneroğlu, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçaraslan’ın “Bir tecavüz hikâyesi” başlıklı yazısını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bir kadına tecavüz edilmesine şahit olup sessiz kalan ve göreve devam eden polisler var ülkemde."