Üçok: ABD'nin S-400 şantajında FETÖ'nün yüzde yüz etkisi var

Milliyet yazarı Tunca Bengin, eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı Başsavcısı, emekli Albay Ahmet Zeki Üçok ile konuştu.

Bengin'in "S-400 şantajında FETÖ parmağı" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"FETÖ temizliğine dönük operasyonlar özellikle TSK’da tam gaz devam ediyor. Daha üç gün önce mahrem asker abiler operasyonu kapsamında aralarında çok sayıda muvazzaf rütbeli (albay, yarbay, binbaşı) asker yakalandı. Aynı durum MİT’in yurt dışından paketleyip getirme faaliyetleri için de geçerli.

Ancak tüm bunlara karşın bu tehdit bitti, bitiyor demek zor. Özellikle de FETÖ’nün her kuruma sızdığı gerçeği ve yurt dışına kaçan asker, iş adamı gibi FETÖ’cülerin Türkiye karşıtı lobi faaliyetleri dikkate alındığında... Çünkü FETÖ’nün beyin takımından olan bu isimler kara propagandalarıyla hem bulundukları ülkelerin kamuoyunu etkiliyorlar hem de yöneticilerine Türkiye’yle ilgili bilgi taşıyorlar...

Yani hainliklerini sürdürüyorlar. Tabii onlara kucak açan ülkelerin destekleriyle. Ki bu açıdan bakıldığında da tam anlamıyla bir pervasızlık söz konusu. Nasılını Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Başsavcısı emekli Albay Ahmet Zeki Üçok anlatıyor:

‘Avrupa’da müze açıyor, konferanslar düzenliyor, kitaplar, raporlar yayınlıyorlar. Avrupa Parlamentosu’na gidip konuşmalar yapıyorlar. Bunlar öyle azımsanacak şeyler değil. Yeniden yapılanma sürecinde oluşturulan, yeni yapının kendilerine göre ortaya koyduğu faaliyetler. Yani bunların kendi iç yapılanmaları Türkiye’de dahil olmak üzere devam ediyor. Avrupa’da da şu anda çok yol aldılar.’

FETÖ yeni bir konsept mi geliştiriyor?

‘Bu ülkede yüzlerce terör örgütü geldi geçti, hâlâ devam ediyor. PKK 30-40 senedir bu ülkenin başına bela. Hiç duydunuz mu PKK’nın Avrupa’da, dünyada müze açtığını ama bunlar açtı.. Bu ne kadar güçlü bir desteği olduğunu nasıl daha hala ayakta durduğunu gösteriyor.

Bunlar yarın bir gün ekonomik baskı yapmak için bilmem ne kurumlarına sızar oradan da Türkiye aleyhine çalışırlar. Avrupa da bunlara kol kanat geriyor zaten...’

ABD’de durumun çok daha vahim olduğunu belirten Üçok, bunu Temsilciler Meclisi ve Senato’da tanık olduklarıyla örneklendiriyor:

‘S-400, F-35 ya da Türkiye aleyhine bütün kararlar Temsilciler Meclisi ve Senato’dan çıkıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato üyelerine sürekli bilgi akışını sağlayanlar da eski FETÖ’cüler. Bunların içerisinde de ağırlıklı olarak TSK’nın eski general, amiralleri var ve S-400 ya da F-35’lerle ilgili bilgileri aktarıyorlar onlara...

Yani S-400 alındığında bu silah sistemleri şöyle yapar böyle yapar gibi teknik ayrıntılarla ikna ediyorlar üyeleri. Bunlar Türk ordusunun yapısını bilen, bir çoğu da daha önce NATO’da görev yaptığı için o yapı hakkında da bilgi ve donanıma sahip FETÖ’cüler. O nedenle de milletvekillerini, senatörleri ikna etmeleri çok kolay. Ve bunu da yapıyorlar. Temsilciler Meclisi açılışında bizzat gördüm her vekilin çevresinde üç FETÖ’cü vardı. Senato’da durum aynıydı. Yani orada senatörlerle de doğrudan muhatap olup etkileyebilecek oluşumu var.’

ABD’nin S-400, F-35 şantajında FETÖ’nün de parmağı var denilebilir mi?

Temsilciler Meclisi ve Senato’daki Türk dostları her geçen gün azalıyor. Zaten Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na tam bir Türk düşmanı olan Pelosi seçildi biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda da FETÖ’cülerin hareket etmesi çok daha kolay, onlara bu fırsatları tanıyordur da zaten. Dolayısıyla yurt dışındaki bu S-400’den tutun da Türkiye aleyhine alınan kararların her aşamasında bilgilendirme anlamında, ikna etme anlamında FETÖ’nün yüzde yüz parmağı var demiyorum yüzde yüz etkisi var..."