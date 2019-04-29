İstanbul Barosu'ndan Atatürk'e 'Şeytan' diyen yazar hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret eden yazar Hamza Andreas Tzortzis hakkında, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran İstanbul Barosu Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Atatürk'e hakaret ettiği belirtilen Tzortzis hakkında suç duyurusunda bulundu.

Konuşmasında Atatürk ve silah arkadaşlarını kastederek onlara hakaret ettiği kaydedilen Tzortzis hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan soruşturma başlatılması talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen bir programda konuşan Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis'in, Atatürk’ten 'Şeytan' olarak bahsettiği ortaya çıkmıştı.