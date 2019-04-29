İstanbul'da gözlük çaldığı ileri sürülen İtalyan siyasetçi hakkında hapis istemiyle dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Francesco Giannuzi'nin 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda bir mağazaya girdiği, bu mağazadan 1 gözlük aldığı ancak ödemesini yapmadan mağazadan çıktığını oradaki görevli personelin anladığı belirtildi.
İddianamede, sanık Francesco Giannuzi'nin 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
50 BİN LİRA KEFALETLE SERBEST BIRAKILMIŞTI
Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Giannuzi, 7 Ocak 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na gönderilen Giannuzzi, savcılık ifadesi sonrasında tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, Giannuzzi'nin 50 bin lira nakdi kefaletle serbest bırakılmasına karar vermişti.
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