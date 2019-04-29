Ukrayna basını: Erdoğan, Zelenskiy'e koruma tahsis etti, başka kimseye bu kadar ilgi gösterilmiyor

Strana.ua sitesinin yerel polis kaynağına dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy için koruma tahsis etti.
Kaynak “Otelde şimdi farklı ülkelerden yaklaşık 20 üst düzey devlet görevlisi bulunuyor, ancak kimse için bu kadar fazla alaka gösterilmiyor. Zelenskiy’nin yanındaki Erdoğan’ın tahsis ettiği korumalar çok ciddi. Zelenskiy restoranda akşam yemeği yerken gazeteciler fotoğraf çekmek istediğinde korumalar derhal engelledi” ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73.22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ise yüzde 24.45'te kalmıştı.
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