Perinçek: ABD, MHP ve Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifak istemiyor

Vatan Partisi (VP) lideri Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde yayınlanan dünkü yazısında cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye İttifakı' söylemine değindi. Perinçek, Türkiye İttifakı'nın içinde Vatan Partisi'nin de olması gerektiğini belirterek "ABD, MHP ve Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifak istemiyor" ifadelerine yer verdi.

Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık gazetesinde dün yayınlanan 'MHP niçin hedef alınıyor' başlıklı yazısında, ilk olarak cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından öne sürülen 'Türkiye İttifakı' tartışmalarına değindi.

AK Parti içinde Türkiye İttifakı’nı ABD planları ile uyumlu hale getirmek isteyenler olduğunu iddia eden Perinçek, bunu isteyenlerin Kürt açılımından vazgeçtiği için Erdoğan'ı eleştirdiklerini ve AK Parti'nin MHP ile ittifakını sorguladıklarını öne sürdü.

'TAYYİP ERDOĞAN'I DAVUTOĞLU'LAŞTIRMA PROJESİ'

"Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde oluşan Abdullah Gül+FETÖ+CHP+HDP/PKK İttifakı yeniden gündemde" diyen Perinçek, "Bu projede elbette Türkiye odaklı çözümlere yer yok, başka deyişle vatanseverliğe de yer yok. Bu nedenle ABD projesi bir bakıma Tayyip Erdoğan’ı Davutoğlulaştırma projesidir" ifadelerini kullandı.

Perinçek ayrıca, yazısında ABD'nin Türkiye'de içerisinde MHP ile Vatan Partisi'nin olduğu bir ittifakı istemediğini iddia etti. "ABD, içinde MHP’nin ve VATAN Partisi’nin bulunduğu bir hükümet istemiyor" diyen Perinçek, 'MHP'yi dışlayan hükümet tasarımının' Türkiye'nin zararına olacağını belirterek yazısında şu ifadelere yer verdi:

'İYİ PARTİ'DEN ALINACAK VEKİLLER MHP'NİN YERİNİ TUTMAZ'

"MHP’yi dışlayan hükümet tasarımı, AK Parti açısından Meclis çoğunluğunu oluşturma sorunu da getiriyor. Bu planı yapanlar, çözülmekte olan İYİ Parti’den AK Parti’ye transferler yoluyla çoğunluk sağlanabileceği görüşündeler. Oysa mesele, AK Parti’nin milletvekili sayısını artırmak değil, hükümetin tabanını milletin geniş çoğunluğuna dayandırmaktır. İYİ Parti’den alınacak milletvekilleri hiçbir zaman MHP’nin yerini tutmaz.

Bu nedenlerle VATAN Partisi ve MHP’nin olmadığı bir AK Parti+CHP hükümeti, kaçınılmaz olarak borç batağında boğulma ve parçalanma hükümeti olur."