Yavuz Bingöl'ün villasına icra

Ünlü sanatçılar Öykü Gürman ile Yavuz Bingöl'ün boşanması sonrası ödenmeyen boşanma tazminatı nedeniyle Bingöl'e ait villaya haciz konuldu. Bingöl'ün değeri 3 milyon 50 bin TL olan Ayvalık'taki villası, borç ödenmediği taktirde 1 milyon 525 bin TL’ye icradan satışa çıkacak.

Cumhuriyet'in icraburada.com sitesinden aktardığı habere göre, Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman’a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etti ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluştu.

© Fotoğraf : Instagram Yavuz Bingöl, kendi hayatını film yapacak

Gürman’ın avukatı Aydın Mollaoğlu, vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak icra takibi başlattı.

icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, söz konusu icralık villanın durumuyla ilgili olarak, "Bilirkişi tarafından villanın kıymet takdiri yapılmış. Eğer Yavuz Bingöl dosyaya ödeme yapmaz ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedeli olan villası, icradan 1 milyon 525 bin TL ile satışa çakacaktır. Devlet bu konuda borçluya borcunu ödemesi için imkanlar sunuyor. İcra müdürü ihale tarihinde satıyorum sattım diyene kadar Yavuz Bingöl borcunu ödeyip ihaleyi düşürebilir ve satışı iptal edebilir" dedi.

Çakı, Bingöl’ün bu borcu ödemediği takdirde icra satışının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bilgiler vererek, "Anadolu 14. İcra Müdürlüğü tarafından satış işlemleri tamamlanıp satış tarihi belirlenecek ve villa açık arttırma usulü ile satışa çıkacaktır. İcra müdürü ve tellal eşliğinde yapılacak olan ihaleye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabilecek. Satış sonrasında ise Bingöl’ün Öykü Gürman’a olan 200 bin TL borcu kapatılacak ve icra masrafları düşülüp geri kalan rakam Bingöl’e iade edilecektir" ifadelerini kullandı.