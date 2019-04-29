Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.
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Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.
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