Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

© Fotoğraf : Twitter Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı: Nihat Hatipoğlu rektör oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı.

Buna göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat atandı.

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Kamile Akgül'ün, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Aşkar'ın ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Murat Ali Yülek'in ataması gerçekleştirildi.