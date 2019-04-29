Buket Aydın Kanal D'deki görevine devam ediyor: 'Ankaradan birilerini araya koyduğu' iddia edildi

31 Mart seçim sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Kanal D sunucusu Buket Aydın, Twitter hesabı üzerinden "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Geçen hafta görevine son verildiği öğrenilen Aydın'ın, 'Ankara'dan birilerini araya koyarak' görevine devam ettiği iddia edildi.

Kanal D ana haber sunucusu Buket Aydın, 31 Mart yerel seçimler sürecinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programında Kılıçdaroğlu’nun “İstanbul, Ankara, İzmir’i kazanacağız” sözleri üzerine kahkaha atmıştı ve çok sayıda kişi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Aydın ayrıca, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.

Yaşanan tartışmalar üzerine ise, Aydın'ın kanaldaki görevine son verildiği öğrenilmişti. Görevine son verilen Aydın'ın ayrıca "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ve bunun üzerine güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı da belirtilmişti.

'ANKARA'DAN BİRİLERİNİ ARAYA KOYMUŞ'

Odatv'de yer alan habere göre Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuştu.

Ayrıca, Demirören Grubu’nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak. — serkutbozkurt (@serkutbozkurt) 27 Nisan 2019

Aydın ise, bugün Twitter hesabından "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda yeniden Kanal D ekranlarında olacağını söyledi.

Aydın aynı zamanda, Kanal D'de sunduğu ana haber programının jenerik görüntülerini de paylaştı.

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