Buket Aydın Kanal D'deki görevine devam ediyor: 'Ankaradan birilerini araya koyduğu' iddia edildi

Aydın ayrıca, mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun haberini sunarken, 'İBB Başkanı' dememişti.
Yaşanan tartışmalar üzerine ise, Aydın'ın kanaldaki görevine son verildiği öğrenilmişti. Görevine son verilen Aydın'ın ayrıca "Bülteni ben sunacağım" diyerek stüdyoya girmeye çalıştığı ve bunun üzerine güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığı da belirtilmişti.
'ANKARA'DAN BİRİLERİNİ ARAYA KOYMUŞ'
Odatv'de yer alan habere göre Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuştu.
Ayrıca, Demirören Grubu’nun eski Dijital Yayın Koordinatörü olan Serkut Bozkurt da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak" ifadelerini kullanmıştı.
Taze medya dedikodusu; Buket Aydın, Kanal D’ye geri dönebilmek için Ankara’dan birilerini araya koymuş. Duyduğuma göre, Pazartesi yine ekranda olacak.— serkutbozkurt (@serkutbozkurt) 27 Nisan 2019
Aydın ise, bugün Twitter hesabından "Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere" ifadeleriyle yaptığı paylaşımda yeniden Kanal D ekranlarında olacağını söyledi.
Aydın aynı zamanda, Kanal D'de sunduğu ana haber programının jenerik görüntülerini de paylaştı.
Yeni saatimiz 19’da akşam görüşmek üzere @KanalD @buketaydinla pic.twitter.com/za4FkQXLWM— buket aydın (@buketaydin) April 29, 2019
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