Ümit Karan'a 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı'dan 1 yıl 8 ay hapis: Ceza verecekseniz Atatürkçülükten verin razıyım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'a, oturduğu sitede çalışan kadına 'sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçü'yüm" diyen Karan, "Bana ceza vereceksiniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım" ifadesini kullandı.

Oturduğu sitede çalışan kadına yönelik 'basit cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden eski futbolcu Ümit Karan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nce 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

© AFP 2019 / Francisco Leong Cinsel saldırı davasında Ümit Karan için zorla getirme kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya, hakkında bir önceki celse zorla getirme kararı çıkarılan Ümit Karan ile avukatı katıldı. Duruşmada, mağdur İ.A'nın avukatı da hazır bulundu.

Kimlik tespiti yapılan Ümit Karan, Makedonya'da bir futbol takımı çalıştırdığını belirterek, aylık gelirinin 2 bin euro olduğunu söyledi.

Karan savunmasında, önceki ifadelerinin doğru olduğunu öne sürerek, "Olayın üzerinden çok zaman geçti. Ben hayatım boyunca hiç kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" dedi.

'BEN ATATÜRKÇÜ'YÜM, SUÇLAMALAR DOĞRU DEĞİL'

Mağdur İ.A'nın avukatı Işıl Gülümser de müvekkilinin olaydan hemen sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu anlatarak, "Anlattıkları da kamera kayıtlarına birebir uygundur. Müvekkilim bir çalışan olarak güleryüzlü davranmış, işverenin sarkıntılık mahiyetindeki eylemini savuşturmaya çalışmış ve kısmen başarılı olmuştur. Olaydan sonra ciddi olarak psikolojik rahatsızlık geçirmiş, tedavi görmüştür" diye konuştu.

© AFP 2019 / Francisco Leong Ümit Karan: FETÖ yüzünden futbolu erken bıraktım

Son sözü sorulan sanık Karan, beraatini talep ederek, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Ben Atatürkçü'yüm. Bana ceza verecekseniz eğer Atatürkçülükten verin razıyım. Suçlamalar doğru değildir, kabul etmiyorum. Ben Survivor yarışmasında kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmamıştım" ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan Ceza Dairesi, sanık Karan hakkında Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen beraat kararının kaldırılmasına karar verdi.

Ceza Dairesi, sanık Karan'ın 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Öte yandan, ceza dairesinin oy çokluğu ile aldığı karara, Üye Hakim Kadir Erdal, beraat yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtip muhalefet şerhi koydu.

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ümit Karan hakkında, 2015 yılında oturduğu sitede çalışan İ.A'ya yönelik 'basit cinsel saldırı' suçunu işlediği iddiasıyla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, yaptığı yargılama sonucunda sanık Karan hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı vermişti.

Yerel mahkemenin beraat kararına karşı mağdur İ.A'nın avukatı itirazda bulunmuş, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi de davanın yeniden görülmesi amacıyla duruşma günü vermişti.