Gaziantep'te çocuğa taciz şüphelisini önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Gaziantep'te 10 yaşındaki bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişi vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheli, öfkeli kalabalık tarafından dövüldükten sonra polise teslim edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.