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16:28 29 Nisan 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    İmamoğlu: Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın
    Türkiye
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum. Saraçhane'ye davet edeceğiz, onların emeklerine duyduğum saygıyı anlatacağım. Aynı zamanda onlara sorumluluklarını hatırlatacağım. Çünkü 16 milyon insana hizmet ediyorlar" dedi. İmamoğlu, 1 Mayıs'a katılmak isteyenlere de yardımcı olacağını söyledi.

    Fatih Zeyrek mahallesindeki İtfaiye Daire Başkanlığı'na giden İBB Başkanı İmamoğlu itfaiye memuru onbaşı Taner Çebi'nin ölümünün birinci yılı dolayısıyla düzenlenen anmaya katıldı.

    Ekrem İmamoğlu
    © DHA /
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    İtfaiye Daire Başkanlığı'nı gezen İmamoğlu, yürüyerek İBB'nin Saraçhane'de bulunan hizmet binasına gitti. Yolda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Daha tempoya başlayamadım ama. Benim esas yürüyüşüm çalışırken. Ben her gün yürürüm. Burada da tempom uzun olacak. Bazen işin ucu belli olmayacak. Bazen Saraçhane'den çıkıp batı yönüne veya kuzeye 10-15 kilometre aralıksız yürüyeceğiz. Belediye başkanlığının en zevkli yanı dolaşarak durum tespiti yapmak. Bazen sıkıntıları yerinde görmek, vatandaşı dinlemek. Bu inanılmaz bir hızlı geri dönüş sağlıyor. Birçok hatayı giderebiliyorsunuz. Birçok faydasını gördük 5 yıllık deneyimimde. Önümüzdeki 5 yılda da bir an önce ilk bürokrasi günlerini toparlayıp, tamamen hizmet dönemine katılmak istiyorum. O tarafını çok seviyorum. Çok da keyifli olacak."

    'EMEĞİN BAYRAMI GÜZEL, EMEĞİN KUTSALLIĞINI KUTLAMAK DA GÜZEL'

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
    © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
    İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 1 Mayıs kararı
    İmamoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları ile ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:

    "Ben her 1 Mayıs öncesinde çalışanlarımla buluşurum. Saraçhane'ye davet edeceğiz, onların emeklerine duyduğum saygıyı anlatacağım. Aynı zamanda onlara sorumluluklarını hatırlatacağım. Çünkü 16 milyon insana hizmet ediyorlar. Belediyede çalışmak kutsal bir iş. İnsana hizmet ediyorsunuz. Her iş kutsal iş. Ama bunun farklı bir yönü var. Onu hatırlatacağım. Duyduğum saygıyı, minneti ve aynı zamanda onların haklarını koruyacağımı söyleyeceğim. Burada buluşacağız. Tabii ben 1 Mayıs'ta alana gidip orada emeğin bayramın tadını almış birisiyim. Gerçekten bir bayram. Her şey var. Eleştiri de olacak. Aynı zamanda bir kutlama da var. Oraya katılacağım. Ve oradaki çalışanların emekçilerin bayramını kutlayacağım. Tabii ki buradaki çalışanlarımıza da '1 Mayıs'a gitmek isteyenlere buyursun yardımcı olayım, gidin' diyeceğim. Kendi takdirleri. Emeğin bayramı güzeldir. Emeğin kutsallığını kutlamak da güzeldir."

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    Etiketler:
    İBB, İstanbul, Ekrem İmamoğlu, 1 Mayıs İşçi Bayramı
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