AK Parti'den 'itiraz süreci' açıklaması

AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Özel, basın mensuplarına İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itiraz süreci hakkında bilgi verdi.
Özel, MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kurulduğunu, bunun için de Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulları'na 5 günlük süre verildiğini anımsatarak, bu ikinci karar gereği verilen sürenin de yarın saat 17.00'de biteceğini belirtti.
'YSK, CEVAPLARIN TAMAMINI BEKLEMEK DURUMUNDA'
YSK'nın ilçe seçim kurullarına verdiği 5'şer günlük sürenin kesin olmadığını söyleyen Özel bu sürenin, araştırmaların kısa zamanda yapılması amacıyla konulduğunu dile getirdi. Özel, şöyle devam etti:
Bir soru üzerine Özel, sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin bir öngörülerinin bulunmadığını belirterek, "İlçe seçim kurullarından gelecek cevaplara bağlı. YSK'nın gündemine ve kurul üyelerimizin müzakeresine bağlı. Onu bir takvimle sınırlamak, bir takvime hapsetmek, pek doğru değil" diye konuştu.
İTİRAZ DİLEKÇELERİ
AK Parti'nin olağanüstü itiraz dilekçesinde oy sayım ve döküm cetvellerinin mühürsüz olduğu, oy kaydırmaları yapıldığı, kayıp oy pusulalarının bulunduğu, kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı, sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük yapıldığı iddia edilmişti.
AK Parti'nin ardından MHP de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maltepe İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali istemiyle YSK'ya başvurmuştu.
Başvuru dilekçesinde, bazı kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddia edilmiş, toplam 970 kişinin Maltepe İlçe Seçim Kurulu'nca kaymakamlık tarafından gönderilen liste dışından görevlendirildiği, Maltepe Belediyesi'nin bağımlı ve taraflı çalışanlarının sandık kurulu başkan ve üyesi yapıldığı öne sürülmüştü.
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