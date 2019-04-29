Çelebi Yer Hizmetleri: İşten çıkartılmadı, destek vermeye devam ediyoruz

İstanbul Havalimanı'nda bir yolcu ile yer hizmeti personeli arasında uçağın rötar yaptığı gerekçesiyle hakaretlere varan tartışma yaşandı. Son günlerde yer hizmeti personelinin işten çıkartıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yapan Çelebi Yer Hizmetleri, "Şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce İstanbul Havalimanı'nda yaşanan ve ismi Funda Esenç olduğu belirtilen kadın yolcu ile yer hizmeti personeli Tuğçe Selvi arasında yaşanan gerginlik tartışılmaya devam ediyor.

Çelebi Yer Hizmetleri A.Ş tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığının hatırlatılarak şu cümleler yer aldı:

"24.04.2019 tarihinde gerçekleşen olaya istinaden Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma çerçevesinde çalışanımız 26.04.2019 Cuma günü ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne davet edilmiş CBK. 243 Madde çerçevesinde ifadesi alınarak olaya adı karışan kişiden şikayetçi olmuştur."

TÜM PAYDAŞ ŞİRKETLER HAREKETE GEÇTİ

Havalimanı çalışanları ile yolcular arasında yaşanan bu diyalogların önüne geçmek için önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Bu konuda çalışanımıza her türlü destek sağlanmış olup, şirketimiz ayrıca yolcular ile havalimanında çalışan kişilerin karşı karşıya kalmalarını önleyecek tedbirlerin daha geniş bir perspektif ile tüm havalimanı kullanıcılarını kapsayacak şekilde ele anılması gerektiği kanısındadır. Bu amaçla şirketimiz, havalimanında görev yapan tüm paydaş şirketler ile iş birliği çabalarını harekete geçirmiştir."

PERSONELE DESTEK AÇIKLAMASI

Son günlerde yer hizmeti personeli Selvi'nin işten çıkartıldığı iddialarını da yalanlayan açıklamada, "Adı geçen personelimizin bu olayla ilgili olarak şirketimizle ilişiğinin kesildiğine ilişkin yapılan spekülasyonlar hiçbir biçimde gerçeği yansıtmamış olup, şirketimiz mağdur olan personelimizin ihtiyaç duyacağı her türlü desteği vermeye bundan sonra da devam edecektir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Havalimanı'ndan Bodrum'a uçuşu planlanan KK-42 sefer sayılı Atlasglobal Havayolları'na ait tarifeli uçak, bir önceki seferinden geç gelmişti. 35 dakikayı bulan gecikme nedeniyle uçağın yolcularından Funda Esenç, Çelebi Hava Servisi'nde görevli Tuğçe Selvi'ye ağır hakaretlerde bulunmuştu.

O anlar, başka bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansımış ve sosyal medyada tepki çekmişti.

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