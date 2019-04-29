İYİ Parti Sözcüsü Paçacı: MHP ittifaktan ayrılmaz, ayrılırsa AK Parti ayrılır

© AA / Kayhan Özer/Cumhurbaşkanlığı Erdoğan ile Bahçeli'nin oy hesabı farklı çıktı

Haftasonu, "Milliyetçi Hareket Partisi, Ak Parti ile kurduğu Cumhur İttifakı’nı bitirme kararı aldı. Cumhur İttifakı pazartesi günü yapılacak bir açıklama ile sonlandırılacak. MHP bundan sonraki seçimlerde yoluna tek başına devam edecek" iddiaları gündeme geldi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İYİ Parti Sözcüsü Cihan Paçacı, bu iddiaları değerlendirdi. Paçacı, "MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılacağını düşünmüyorum. Çünkü ittifak oy açısından MHP'ye kazandırdı. AK Parti bu ittifaktan zarar görüyor ve görmeye de devam edecek. İttifak bozulursa bu AK Parti tarafından gerçekleşir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'TÜRKİYE İTTİFAKI BAŞLIĞI GÜZEL AMA İÇİ BOŞ'

Erdoğan'ın yaptığı 'Türkiye İttifakı' açıklamasını da değerlendiren Paçacı, "Sayın Bahçeli belli bir süre AK Parti'nin hoşuna gitmeyecek demeçler verdi ve Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı'ndan bahsederek ortağına bir nevi mesaj verdi. 'Siz Cumhur İttifakı'nın temelini sarsacak bir şey içine girerseniz, bu ittifakı genişletirim ve size ihtiyaç kalmaz.' gibi bir söylem olabilir. Sonrasında Bahçeli hemen 'Bu neyin nesidir?' diye sordu ve Cumhur İttifakı'ndan başka bir ittifak olamayacağını belirten bir konuşma yaptı. Daha sonra demek ki sulh oldu ve Türkiye İttifakı gündemden kalktı diye düşünüyorum" dedi.