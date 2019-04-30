Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kut'ül Amare' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Kut'ül Amare Savaşı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın yazmış olduğu eşsiz destanlardan birinin, Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümünde, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz".