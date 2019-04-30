Meteoroloji'den son tahminler

Hava durumu tahminiyle ilgili Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde güneşli hava etkili oluyor. Nisan ayının son haftasında Türkiye'nin geniş bölümünde sıcaklıklar artarken, mayıs ayının ilk günleri için sağanak yağış uyarısı geldi.

Sergen Sezgin Pakdemirli: 172 Alo Meteoroloji Çağrı Merkezi kuruyoruz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu, Sivas, Tunceli, Bingöl çevreleri ve Sinop'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlı havanın perşembe gününden itibaren ise yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Yarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.