Selvi: Erdoğan, İBB'deki AK Partililere 'Milletin yararına olan şeylere destek verin' dedi

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "YSK kararı ne olacak, kabine değişecek mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti’nin Kızılcahamam kampına iki şey damgasını vuruyor" dedi.

Bunları "İstanbul seçimleri" ve "Ekonomi" olarak sıralayan Selvi, şöyle devam etti:

"İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için YSK’ya başvuruda bulunan AK Parti’de beklenti yüksek.

Hatta YSK’nın kaçta kaç oranında iptal vereceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. 7-4 ya da 8-3 iptal edilir diyenler var. Ama partide bir grup ise süreci sessiz bir şekilde takip etmeyi tercih ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’İçimize sinse de sinmese de YSK kararına uyacağız’ demişti. Bu arada ikinci ara kararla ilçe seçim kurumlarına verilen ek süre bugün saat 17.00’de doluyor. YSK önce bu dosyaları inceleyecek, ardından karar toplantısı yapılacak.

Bu hafta cuma günü karar çıkabilir ya da haftaya kalabilir deniliyor. AK Parti’deki iptal beklentisine rağmen seçimin yenilenmeyeceği görüşünü savunanlar da az değil. Hatta yüzde 60 ret yüzde 40 kabul diyorlar. Bu iş borsaya döndü. Yüzde 50 yüzde 50 diyenler de var. YSK’nın kararını verip belirsizliği gidermesi gerekiyor. Çünkü piyasalar YSK’dan çıkacak karara kilitlendi.

İSTANBUL’A ÖZEL UYARILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam kampında bir araya geldiği İstanbul teşkilatına ’yarın seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmaları’ uyarısında bulundu. İstanbul’da belediye başkanlığı koltuğunda CHP’li Ekrem İmamoğluoturuyor. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti’nin elinde. Erdoğan’ın belediye meclis üyelerine talimatları oldu.

1- Belediye meclisine sağlam

devam edin.

2- Milletin yararına olan şeylere

destek verin.

3- Belediyede yapılan icraatları

takip edin.

YSK kararı ne olur bilinmez. Ben YSK’nın saygınlığına gölge düşürmeyecek bir karar vereceğini bekliyorum."