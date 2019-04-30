Akşener: İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.
AK Parti'ye yönelik olarak "Yargının içinden elinizi çekin" diyen Akşener'in açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı:
‘SOYKIRIM İDDİALARI YALANDIR, İFTİRADIR’
- Her yıl Nisan ayında bazı ülkeler 1915 yılında yaşanan olaylara ilişkin Türkiye'yi karalamaya devam ediyor. Tarih bütün hakikati ile ortadadır. Soykırım iddiaları iftiradır. İktidarın bu konudaki duruşunu destekliyoruz.
- Memleket evlatlarının Mamak'ta yaşadıkları hepimizin malumu. Dönemin cezaevi komutanı Raci Tetik’in ölüm haberi o günleri yeniden yaşattı bizlere. Beddua etmiyorum. Allah'ın bileceği iş biliyorum ki varsa bir hesabı verecektir, Allah'a havale ediyorum.
‘RACİ TETİK’İ ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’
‘DÜŞMANLIK DEĞİL, SEVGİ KAZANDI’
- Kulağı çekin dedik, 31 Mart akşamı gördük ki milletimiz sözümüze itibar etti. Düşmanlık değil, sevgi kazandı. Tenceresi kaynamayan anneler, iş bulamayan gençler, ekmeği çalınan babalar kazandı. Maaşı kuşa dönen işçiler kazandı. Kafasına çay atılanlar, varlık kuyruğu diyerek tanzim çadırlarındaki kuyruklar kazandı. 'Fatiha bilmez' denilen Ülkücüler kazandı. Kısaca İYİ’ler kazandı. FETÖ'ye teslim ettikleri devleti 15 Temmuz'da sokaklardan toplayan Millet kazandı.
- AKP'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerimiz kaybetmemiştir. Kaybedenler yeni bir hendek siyaseti kurup bizi birbirimize düşman etmeye kalkışanlardır. Milletimiz bölücülüğü bir kez daha açılan o hendeklerde boğdu. Milletimiz “Kibirlenme padişahım senden büyük Allah var.
‘PEKİ ŞİMDİ NE OLDU?’
‘İSTANBUL SEÇİMİNİ KABUL ETMEMELERİ TÜKENİŞİN KORKUSU’
- Gelelim bitmeyen İstanbul seçimlerine. İstanbul'u kabullenememeleri gösteriyor ki AKP'de bir çöküş korkusu yaşanıyor. Milletin sandığa güveni örselenmektedir. Milletin sandıktan ümidi kestiği yerde fırsatçılara gün doğar. AKP'li vatandaşlar bile rahatsız durumdan. Anadolu Ajansı'nın yayınları kesmesi bu ülkeye bir kumpas girişimidir. Nasıl bir senaryo yazıldı da o gece balkonda yaptığınız konuşma bu şekilde değişti.”
- İktidar bilmelidir ki atadıkları isimler aracılığı ile seçimin tekrarlanmasına ilişkin bir karar AKP'nin ilk sandığa gömüleceği anlamına gelmektedir. Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bunun dışında bir karar siyasi gaspçılık olur. Buna ne biz ne de aziz milletimiz müsaade etmez. Tarih Sayın Erdoğan'ı bir yol ayrımına getirdi. Ya darbeciler gibi olacak ya da seçimlerin sonucunu kabul edecek. Kibirden vazgeçin ve milletin kararını tanımamaktan vazgeçin.
- Benim evimin önüne gelenler serbest bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na yumruk atan serbest bırakıldı. İnek hırsızından kahraman çıkarmaya çalışmak ahmaklıktır. Korkuyorum inek hırsızına türbe gibi ziyaretler başlayacak. Cumhurbaşkanı'na yakışan şehit cenazesine niye gidildi diye sorgulamak değil yapılan karşı durmaktır. Şu vatanda gidemeyeceğimiz bir yer mi var?
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