Rus denizaltısı ve kurtarma gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Donanmanın Karadeniz Filosu'nda görevli 'Kolpino' isimli denizaltı, sabah Ege Denizi yönünden boğaza girdi.
Marmara'ya ilerleyen denizaltıya sahil güvenlik unsurları eşlik etti.
Kashtan sınıfı "KIL-158" borda numaralı askeri kurtarma gemisi ise Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği gemi, Ege Denizi'ne seyrini sürdürdü. Geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
© DHA /
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