AK Partili Zeybekci: İttifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmıştık

AK Parti tarafından Kızılcahamam'da düzenlenen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Nihat Zeybekci, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile teşkilatla bir araya geldi.
Cumhuriyet'in aktardığına göre Zeybekci, şöyle devam etti:
"Fakat İzmir’de ittifaklar olmasaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİ Parti’nin oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim."
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