Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Avcu gözaltına alındı

Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, bugün gözaltına alındı. İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt Genel Yayın Yönetmeni Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu. pic.twitter.com/LC751Tt8dh