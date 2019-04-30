Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Avcu gözaltına alındı

İfade vermesi için karakola çağrılan Yurt Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, gözaltına alındı.
Yurt gazetesinin aktardığı habere göre, Ali Avcu ifade vermesi için karakola davet edildi.
Yurt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ali Avcu, bugün gözaltına alındı. İfade için çağrıldığı Alibeyköy Karakolu'na giden Yurt Genel Yayın Yönetmeni Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu. pic.twitter.com/LC751Tt8dh— dokuz8HABER (@dokuz8haber) 30 апреля 2019 г.
Alibeyköy Karakolu'na giden Avcu, burada polis tarafından alıkonuldu. Avcu'nun sağlık kontrollerinin ardından Kartal Adliyesi'ne götürüldüğü belirtildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)