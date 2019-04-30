AK Partili Kuzu'dan Kerimcan Durmaz'a: Sen insan olamazsın, bu yaratığı takip etmeyelim

Eski AK Parti İstanbul Burhan Kuzu, uçak tuvaletinde mastürbasyon yaptığı ana dair görüntülerini yayınladığı iddia edilen Kerimcan Durmaz için "Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın. Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim" dedi.

AK Partili Burhan Kuzu, uçak tuvaletinde mastürbasyon yaptığı ana dair görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladığı iddia edilen Kerimcan Durmaz'a tepki gösterdi.

"Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın" diyen Kuzu, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim. Elbetteki Türk Ceza Kanunu'na göre de yargılanacaktır."

Adını bile anmaktan iğrendiğim Kerimcan Durmaz, sen insan olamazsın. Sosyal medyada bu yaratığı takip etmeyelim. Haddini bildirelim. Elbetteki Türk Ceza Kanunu'na göre de yargılanacaktır. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) April 29, 2019

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