Çavuşoğlu: AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovakya temasları kapsamında Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantının ardından Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petříček, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bazı ülkelerin Türkiye'nin AB üyeliğine 'kategorik olarak karşıt' durduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP'de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini birlik ise o zaman tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye'nin AB'ye nasıl katkı sunabileceğini ihmal ediyorlar. AB üyeliği hâlâ Türkiye için stratejik hedef. AB bizi almak istemiyorsa kararını vermeli."