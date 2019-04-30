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13:59 30 Nisan 2019
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    Yüksek Seçim Kurulu (YSK)

    YSK'nın İstanbul kararı haftaya kalabilir

    © AA / Metin Aktas
    Türkiye
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    YSK'nın ilçe seçim kurullarından istediği incelemelerin bu hafta tamamlanması bekleniyor. İncelemelerin tamamlanarak YSK'ya gönderilmesinin ardından cuma veya cumartesi günü YSK'nın toplanarak karar vermesi üzerinde duruluyor. Ancak süreç gelecek haftaya uzayabilir.

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), İstanbul’da seçimlerinin yenilenmesine dair AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazlarına dair mesaisi sürüyor. İstanbul İlçe Seçim Kurulları usulsüz seçmen ve sandık kurulu teşkillerine dair iddialara ilişkin incelemelerini bu hafta tamamlaması bekleniyor.

    Şu ana kadar 19 ilçe seçim kurulunun araştırmaları tamamlayarak, raporlaştırıp YSK’ya gönderdiği öğrenildi. Diğer kurulların ise araştırmalara devam ettiği, bazılarının YSK tarafından daha önce verilen 5 günlük süreyi aşabileceği öğrenildi.

    YSK
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    YSK, 3 Mayıs'a kadar kararını açıklayacak
    YSK tüm bu kurullardan gelen raporlar doğrultusunda İstanbul için nihai kararını vermek üzere toplanacak. Bu toplantının en iyimser cuma ve cumartesi günleri yapılabileceği aksi bir durumda ise önümüzdeki haftaya sarkabileceği kaydediliyor.

    AK Parti İstanbul geneli ve Büyükçekmece’de, MHP ise İstanbul geneli ve Maltepe ilçelerinde seçimlerin yenilenmesini istedi. Her iki parti de buna dair gerekçeleri içeren itiraz dilekçelerini YSK’ya sundu.

    ARA KARAR VERİLDİ

    YSK ilk olarak AK Parti’nin İstanbul geneline ilişkin itirazını gündemine aldı. Ve AK Parti’nin itiraz dilekçesinde yer alan bazı hususların araştırılması için ara kararlara imza attı. AK Parti’nin kanun hükmünde kararname ile oy kullananlara dair araştırma yapılması talebini “KHK’lıların oy kullanma hakkı vardır” diyerek, kabul etmeyen YSK, 8 temel iddianın ise İstanbul İlçe Seçim Kurulları’nca araştırılmasına karar verdi.

    NELER ARAŞTIRILIYOR?

    YSK tarafından ilçe seçim kurullarınca incelenmesine karar verilen ve toplamda 46 bin 477 seçmene denk gelen hususlardan bazıları şöyle:

    • KISITLI SEÇMEN: 7 bin 623 kısıtlı seçmenin oy kullandığı veya bu kişilerin seçmen listesinde yer alıp almadıkları.
    • ÖLÜLERİN YERİNE OY KULLANILMASI: Ölen bin 229 kişinin yerine oy kullanılıp kullanılmadığı…
    • HÜKÜMLÜ SEÇMEN: Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü 10 bir 290 kişinin yerine oy kullanıldığı ve kasıtlı suçlardan hükümlü 5 bin 287 kişinin yerine oy kullanıldığı iddiası.
    • ZİHİNSEL ENGELLİLERİN DURUMU: Zihinsel engeli olduğu gerekçesiyle kısıtlı olduğu iddia edilen 21 bin 358 seçmen hakkında kesinleşmiş kısıtlılık kararı olup olmadığı, bunların seçmen listelerinde yer alıp almadıkları ya da oy kullanıp kullanmadıkları…
    • SANDIK KURULLARI: Kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin olup olmadığı, varsa ne şekilde belirlendikleri araştırılacak. 6 bin 539 sandıkta sandık kurulu başkanın, 13 bin 84 sandıkta sandık kuru üyesinin kamu görevlisi olmadığı iddiası incelenecek.
    Etiketler:
    inceleme, CHP, MHP, AK Parti, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ekrem İmamoğlu, YSK, Türkiye
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